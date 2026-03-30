Ancelotti : « La sélection brésilienne est déjà fixée, Danilo sera de la partie »

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a révélé que l'ancien joueur de la Juventus Danilo ferait partie de l'effectif qui disputera la Coupe du monde : « C'est un joueur très important, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. » L'ancien entraîneur du Milan AC a les idées claires concernant l'ensemble de l'effectif brésilien qui se rendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui sera officialisé le 18 mai.







