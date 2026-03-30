Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a révélé que l'ancien joueur de la Juventus Danilo ferait partie de l'effectif qui disputera la Coupe du monde : « C'est un joueur très important, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. » L'ancien entraîneur du Milan AC a les idées claires concernant l'ensemble de l'effectif brésilien qui se rendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui sera officialisé le 18 mai.
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Ancelotti : « La sélection brésilienne est déjà fixée, Danilo sera de la partie »
LES DÉCLARATIONS
« Danilo est un joueur très important, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Danilo figurera certainement dans la liste finale des 26, car je l'apprécie. Son caractère, sa personnalité, son style de jeu. Il peut jouer à tous les postes défensifs. Danilo fera partie des 9 défenseurs. Nous avons désormais une idée très claire, j'ai une composition assez définie pour le premier match, ainsi qu'une composition assez définie pour la liste définitive. Parfois, j’en ai assez de parler de choses dont j’ai déjà parlé. »