« Enfant, je supportais Benfica et Milan. Je revois encore les vidéos du Milan de Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard ou Savicevic… Mes rêves d'enfant étaient de jouer au Benfica et au Milan. J'en ai réalisé un. Maintenant, je dois devenir entraîneur dans l'autre. »Ruben Amorim, dans une vieille interview accordée il y a dix ans, avait prédit ce qui pourrait devenir sa réalité actuelle : le banc rossonero.
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Amorim en pole position pour le banc du Milan : quel serait son style de jeu et comment cela impacterait-il le mercato ?
Le projet de résolution, présenté en exclusivité par notre rédaction, détaille les modalités d’une possible fusion entre les deux clubs rivaux.
Les négociations, accélérées par la clause de 6 millions d’euros libérant Jaissle d’Al Ahli, sont désormais très avancées : Cardinale a proposé directement au technicien et à son agent Costa un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison à 3,5 millions d’euros, ainsi que des primes liées à la qualification en Ligue des champions et au parcours du Diavolo en Ligue Europa. L’entraîneur, qui sort d’une expérience décevante à Manchester United en Premier League, serait disposé à accepter cette offre pour rebondir.
L'agence AS1 et le rôle de Mendes
Les entretiens téléphoniques menés cette semaine, alors qu’Amorim se trouvait à Lisbonne, puis hier, ont été déterminants. Derrière la candidature de l’ancien joueur du Sporting au Milan, malgré les démentis, se cache aussi l’influence de Jorge Mendes : Les intermédiaires qui soutiennent le technicien portugais sont proches du super-agent, qui aurait en outre présenté au club un dossier très complet lié au marché des transferts et à la viabilité économique, même s’il n’est pas officiellement l’agent du technicien – ce rôle étant détenu par l’agence indépendante AS1 –, mais exerce néanmoins une forte influence indirecte par le biais de mandats d’intermédiation. Un rôle qu’il endosse régulièrement lors des négociations du mercato, lorsqu’un club l’engage officiellement pour débloquer des opérations complexes, en tant que facilitateur ou consultant externe, qu’il soit ou non l’agent direct de l’entraîneur ou du joueur.
IBRAHIMOVIC ET LE MERCATO
La proposition de Jorge Mendes ne se limite pas à l’entraîneur : elle inclut aussi une gestion ferme du mercato rossonero. Un scénario déjà observé sous l’ère Cardinale lors du dernier mercato de janvier, avec l’arrivée de Joao Felix. Comptetenu de ses obligations aux États-Unis pour la Coupe du monde, Ibrahimovic aurait confié le dossier à un agent de confiance, comme le Portugais ou Rafaela Pimenta.
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Le module d’Amorim et les besoins
Il est probable qu'Amorim réfléchisse déjà au système de jeu à adopter et au mercato nécessaire pour mettre en œuvre sa conception du football. Chez les Rossoneri, il devrait reprendre le classique 3-4-2-1, en l'alternant avec le 3-4-3. Cette approche exige le recrutement d'au moins deux défenseurs, deux ailiers capables d'évoluer à plusieurs postes sur le front de l'attaque, ainsi qu'un véritable numéro 9.
LE DÉPART DE LEAO ET LES POTENTIELS RECRUTEMENTS
Ledépart probable de Leao, dont le départ lucratif libérerait unemarge de manœuvre financière, est au cœur des discussions. En défense, les noms d’Antonio Silva (Benfica, sous contrat jusqu’en 2027, géré par Gestifute de Mendes) et de Goncalo Inacio (Sporting, ciblé par Tare et Allegri) circulent. Au milieu, Francisco Trincao, également propriété du Sporting et de l’écurie de Mendes, est évoqué, tout comme Goncalo Ramos, en attaque, actuellement au PSG. Ces profils suscitent un vif intérêt, d’autant plus que l’identité du futur directeur sportif – Krosche, actuellement à l’Eintracht, étant le candidat principal – pourrait accélérer ces dossiers.