Les entretiens téléphoniques menés cette semaine, alors qu’Amorim se trouvait à Lisbonne, puis hier, ont été déterminants. Derrière la candidature de l’ancien joueur du Sporting au Milan, malgré les démentis, se cache aussi l’influence de Jorge Mendes : Les intermédiaires qui soutiennent le technicien portugais sont proches du super-agent, qui aurait en outre présenté au club un dossier très complet lié au marché des transferts et à la viabilité économique, même s’il n’est pas officiellement l’agent du technicien – ce rôle étant détenu par l’agence indépendante AS1 –, mais exerce néanmoins une forte influence indirecte par le biais de mandats d’intermédiation. Un rôle qu’il endosse régulièrement lors des négociations du mercato, lorsqu’un club l’engage officiellement pour débloquer des opérations complexes, en tant que facilitateur ou consultant externe, qu’il soit ou non l’agent direct de l’entraîneur ou du joueur.







