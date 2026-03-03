Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa s'en prend à Franco Mastantuono après avoir reçu un carton rouge en fin de match lors de la défaite du Real Madrid contre Getafe
Arbeloa perd son sang-froid après le carton rouge de Mastantuono
L'ambiance au Santiago Bernabeu est devenue toxique lundi soir, alors que le Real Madrid a subi sa deuxième défaite consécutive en Liga, s'inclinant face à une équipe disciplinée de Getafe. Si la spectaculaire volée de Martin Satriano en première mi-temps a donné un avantage décisif aux visiteurs, la discussion d'après-match a été dominée par un moment de folie dans le temps additionnel. Mastantuono, un espoir argentin très prometteur, a reçu un carton rouge direct pour avoir prétendument tenu des propos injurieux à l'encontre de l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz.
Arbeloa est désormais confronté à une crise de sélection en raison de l'éclat du milieu de terrain. Le manager devait déjà composer avec l'absence de joueurs clés tels que Kylian Mbappé et Jude Bellingham, et le carton rouge de Mastantuono signifie qu'il rejoindra le duo suspendu Alvaro Carreras et Dean Huijsen sur le banc pour le prochain déplacement à Celta Vigo. Arbeloa n'a pas mâché ses mots pour qualifier les actions du jeune joueur, soulignant que si les cartons jaunes pour fautes tactiques font partie du jeu, un renvoi pour contestation représente un manque total de discipline professionnelle à un moment critique de la saison.
« C'est inacceptable. Ce qui est arrivé à Mastantuono ne peut pas se produire », a déclaré Arbeloa. « Les cartons jaunes de Huijsen et Carreras font partie du jeu. Mais nous allons perdre trois joueurs très importants à Vigo. »
Défendre la performance malgré le choc au Bernabeu
Malgré la frustration palpable dans les tribunes, Arbeloa a tenté de défendre son équipe contre les accusations selon lesquelles elle aurait été dominée par les hommes de Jose Bordalas. Les statistiques indiquent que les hôtes ont manqué plusieurs occasions, Vinicius Junior, Antonio Rudiger et Rodrygo n'ayant pas réussi à convertir des occasions évidentes qui auraient pu changer l'issue du match. Lors de la conférence d'après-match, Arbeloa a reconnu les lacunes tactiques, mais a souligné les efforts importants fournis par l'équipe malgré une mauvaise exécution dans le dernier tiers.
« Nous avons eu des occasions plus nettes que Getafe », a déclaré Arbeloa. « Il ne s'est rien passé que nous ne savions pas déjà. Il est vrai que nous avons eu des occasions de marquer, mais il est également vrai que nous pouvons mieux jouer. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs leur effort. C'est à moi qu'incombe la responsabilité d'améliorer notre jeu. Si quelqu'un est responsable de cette défaite, c'est moi. »
Exprimer sa frustration envers l'arbitrage
L'entraîneur madrilène a également exprimé son mécontentement quant au déroulement du match, ou plutôt à son absence. Getafe est connu pour son style abrasif et saccadé sous la houlette de Bordalas, et Arbeloa a estimé que l'arbitrage favorisait les visiteurs. Il a affirmé que l'arbitre avait autorisé beaucoup trop d'interruptions, empêchant son équipe de développer le rythme nécessaire pour briser un bloc bas. Bien qu'il n'ait pas directement blâmé Getafe pour son jeu tactique, ses critiques à l'égard des arbitres ont été sévères.
« Nous avons eu du mal face à un adversaire qui a très bien défendu », a déclaré Arbeloa. « Il y a également eu de nombreuses interruptions. L'arbitre a laissé se dérouler un match où l'accent était mis sur le fait de ne pas jouer. Mais je n'ai rien à reprocher à Getafe, car ils font ce qu'ils sont autorisés à faire. »
La montagne qu'il reste à gravir en Liga
Le chemin qui s'annonce pour Arbeloa semble de plus en plus périlleux, puisqu'il a désormais perdu quatre de ses douze premiers matchs. La tâche immédiate est un déplacement difficile à Balaidos pour affronter le Celta Vigo vendredi. Madrid est à bout de souffle, avec trois joueurs clés suspendus et Mbappé toujours blessé. Ils doivent gagner pour maintenir la pression sur Barcelone, qui affrontera une épreuve difficile contre l'Athletic Club plus tard dans le week-end.
Outre la lutte nationale, le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City se profile à l'horizon. Arbeloa espère que le retour de ses joueurs expérimentés permettra à l'équipe de remonter la pente, mais le manque actuel de finition clinique de l'équipe est très préoccupant. Si les Merengues ne parviennent pas à marquer le maximum de points à Vigo, l'avance de quatre points de Barcelone pourrait s'accroître, transformant la course au titre en une simple formalité avant même l'arrivée du printemps. Le manager subit une pression intense pour prouver sa capacité à naviguer dans cette tempête disciplinaire et marquée par les blessures.
