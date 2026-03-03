Alvaro Arbeloa s'en prend à Franco Mastantuono après avoir reçu un carton rouge en fin de match lors de la défaite du Real Madrid contre Getafe

L'ambiance au Santiago Bernabeu est devenue toxique lundi soir, alors que le Real Madrid a subi sa deuxième défaite consécutive en Liga, s'inclinant face à une équipe disciplinée de Getafe. Si la spectaculaire volée de Martin Satriano en première mi-temps a donné un avantage décisif aux visiteurs, la discussion d'après-match a été dominée par un moment de folie dans le temps additionnel. Mastantuono, un espoir argentin très prometteur, a reçu un carton rouge direct pour avoir prétendument tenu des propos injurieux à l'encontre de l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz.

Arbeloa est désormais confronté à une crise de sélection en raison de l'éclat du milieu de terrain. Le manager devait déjà composer avec l'absence de joueurs clés tels que Kylian Mbappé et Jude Bellingham, et le carton rouge de Mastantuono signifie qu'il rejoindra le duo suspendu Alvaro Carreras et Dean Huijsen sur le banc pour le prochain déplacement à Celta Vigo. Arbeloa n'a pas mâché ses mots pour qualifier les actions du jeune joueur, soulignant que si les cartons jaunes pour fautes tactiques font partie du jeu, un renvoi pour contestation représente un manque total de discipline professionnelle à un moment critique de la saison.

« C'est inacceptable. Ce qui est arrivé à Mastantuono ne peut pas se produire », a déclaré Arbeloa. « Les cartons jaunes de Huijsen et Carreras font partie du jeu. Mais nous allons perdre trois joueurs très importants à Vigo. »