Alvaro Arbeloa réagit à la possibilité d'affronter Manchester City après la victoire du Real Madrid contre Benfica, qui lui permet d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions

Après avoir remporté une victoire 1-0 lors d'un match aller tendu à Lisbonne la semaine dernière, Madrid a connu une frayeur en première mi-temps du match retour en Espagne. Rafa Silva a donné l'avantage aux Eagles et a égalisé le score, mais Aurelien Tchouameni a redonné l'avantage à Madrid deux minutes plus tard. C'est finalement le but de Vinicius Junior à la 80e minute qui a assuré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale, où elle affrontera soit Manchester City, soit le Sporting CP.

« Je suis simplement heureux d'être qualifié, c'était l'objectif de ce soir », a déclaré Arbeloa aux journalistes. « Les gens se sont déjà habitués à affronter Manchester City, puisque cela fait maintenant six ou sept ans d'affilée. C'est beaucoup, mais je suis sûr que nous les affronterons à nouveau. L'adversaire n'a pas d'importance, car ce sera un match incroyablement difficile, surtout sachant que nous jouerons le match retour à l'extérieur. Les deux adversaires seront difficiles à battre. »

Il a ajouté : « Les équipes portugaises ont beaucoup de qualité, sont toujours très compétitives, et jouer le match retour là-bas sera très difficile. Voyons ce qui se passera vendredi. Si je ne me trompe pas, notre équipe de Youth League a également été tirée au sort contre le Sporting de Portugal. Voyons ce que le tirage au sort nous réserve. Si nous devons retourner au Portugal, je serais ravi de retourner dans un pays voisin avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, et cette ville me rappelle de très bons souvenirs. Ce sera toujours spécial pour tous les fans du Real Madrid. Ce sera certainement un grand match. »