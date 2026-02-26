AFP
Alvaro Arbeloa réagit à la possibilité d'affronter Manchester City après la victoire du Real Madrid contre Benfica, qui lui permet d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions
L'inévitable City : Arbeloa face à un adversaire européen familier
Après avoir remporté une victoire 1-0 lors d'un match aller tendu à Lisbonne la semaine dernière, Madrid a connu une frayeur en première mi-temps du match retour en Espagne. Rafa Silva a donné l'avantage aux Eagles et a égalisé le score, mais Aurelien Tchouameni a redonné l'avantage à Madrid deux minutes plus tard. C'est finalement le but de Vinicius Junior à la 80e minute qui a assuré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale, où elle affrontera soit Manchester City, soit le Sporting CP.
« Je suis simplement heureux d'être qualifié, c'était l'objectif de ce soir », a déclaré Arbeloa aux journalistes. « Les gens se sont déjà habitués à affronter Manchester City, puisque cela fait maintenant six ou sept ans d'affilée. C'est beaucoup, mais je suis sûr que nous les affronterons à nouveau. L'adversaire n'a pas d'importance, car ce sera un match incroyablement difficile, surtout sachant que nous jouerons le match retour à l'extérieur. Les deux adversaires seront difficiles à battre. »
Il a ajouté : « Les équipes portugaises ont beaucoup de qualité, sont toujours très compétitives, et jouer le match retour là-bas sera très difficile. Voyons ce qui se passera vendredi. Si je ne me trompe pas, notre équipe de Youth League a également été tirée au sort contre le Sporting de Portugal. Voyons ce que le tirage au sort nous réserve. Si nous devons retourner au Portugal, je serais ravi de retourner dans un pays voisin avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, et cette ville me rappelle de très bons souvenirs. Ce sera toujours spécial pour tous les fans du Real Madrid. Ce sera certainement un grand match. »
S'améliorer grâce à l'adversité et aux blocages bas
Madrid a dû batailler pour s'imposer face à une équipe disciplinée de Benfica qui cherchait à frustrer les hôtes. Arbeloa a admis que son équipe avait connu des difficultés au début, mais qu'elle avait trouvé son rythme après la pause. « Ce n'est pas tous les jours que les deuxièmes mi-temps sont meilleures que les premières », a-t-il fait remarquer. « Peut-être que mes discours à la mi-temps sont meilleurs que mes discours d'avant-match. Je vais devoir y réfléchir. Lors du match aller, nous avons fait une excellente première mi-temps, mais aujourd'hui, Benfica nous a mis beaucoup de pression et nous a rendu la tâche très difficile. Heureusement, nous avons réussi à égaliser rapidement, et c'est dommage que le but de Güler ait été refusé. Nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que le match avançait. Il est vrai que chaque fois que nous ajustons quelque chose qui nous pose problème, nous parvenons à le corriger en deuxième mi-temps, et c'est aussi une bonne nouvelle. »
L'entraîneur a également abordé le défi tactique que représente le démantèlement des dispositifs défensifs, un domaine dans lequel il estime que son équipe, composée de nombreuses stars, peut encore s'améliorer. « Les blocs bas compliquent les choses pour toutes les équipes, pas seulement pour le Real Madrid », a expliqué Arbeloa. « Tout bloc bas, avec dix joueurs dans un petit espace, rend l'attaque très difficile. Nous avons des progrès à faire dans ce domaine, quelles que soient les caractéristiques de nos joueurs et le fait qu'ils excellent lorsqu'ils disposent d'espace. Nous devons nous améliorer grâce à un concept et une idée globale qui nous aident à mieux attaquer, à être plus organisés, à avoir plus de fluidité dans notre jeu et à jouer presque les yeux fermés, ce qui est nécessaire pour attaquer un bloc bas. Je suis très optimiste et j'espère pouvoir les aider à s'améliorer. »
Les inquiétudes liées à la blessure de Mbappé et la brillante performance de Vini Jr
Cette victoire est d'autant plus impressionnante que plusieurs joueurs clés étaient absents, notamment Kylian Mbappé, qui n'a pas pu participer au match en raison de problèmes physiques. Arbeloa a été invité à clarifier la situation du Français. « Il a dû quitter l'entraînement hier, et il a ressenti une gêne les jours précédents », a révélé l'entraîneur. « Après l'entraînement d'hier, je lui ai parlé et nous avons consulté l'équipe médicale. Nous avons estimé qu'il valait mieux qu'il s'arrête et se rétablisse à 100 %, afin qu'il puisse revenir en pleine forme et en toute confiance, sans gêne, pour la suite. Il est très important, et à partir de maintenant, nous allons attendre. Nous verrons si c'est une question de jours, et espérons que cela ne prendra pas trop de temps, mais nous prendrons le temps nécessaire pour que Mbappé retrouve sa confiance et que la gêne disparaisse. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'un problème mineur ou d'un revers plus important, Arbeloa est resté prudent mais optimiste. « Je ne saurais vous dire la différence entre une gêne et une blessure. Lorsqu'il s'arrête, c'est parce que nous pensons que c'est nécessaire, car il ne se sent pas à l'aise ou en confiance. S'il ne joue pas, c'est parce que je comprends qu'il est blessé. Lorsque la gêne vous empêche de jouer, si nous voulons appeler cela une blessure, nous pouvons l'appeler ainsi, mais il semble que ce ne soit pas, et j'espère que ce n'est pas, une blessure grave, mais un problème mineur, et il pourra revenir dans quelques jours ou quelques semaines. Nous avons un diagnostic, mais je ne suis pas habilité à divulguer ce type d'informations sur la santé des joueurs. Nous sommes très clairs sur ce qui se passait, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Nous voulons qu'il se rétablisse, qu'il soit à 100 %, et c'est pourquoi nous avons décidé qu'il devait s'arrêter. »
Une grande profondeur malgré l'absence de Mbappé
En l'absence de Mbappé et d'autres stars, Vinícius s'est retrouvé sous les feux de la rampe, suscitant les éloges de son entraîneur. « Je suis heureux pour le superbe but qu'il a marqué, car il le mérite et il est en grande forme », a déclaré Arbeloa. « Sans Mbappé, il est encore plus important, et je suis très heureux pour lui car je pense qu'il le mérite vraiment. » L'entraîneur a souligné la détermination de l'équipe, notant : « Sans Mbappé, sans [Jude] Bellingham, sans [Eder] Militao, sans Rodrygo. Sans tous ces joueurs très importants, fondamentaux et de grande qualité. C'est pourquoi le match d'aujourd'hui est encore plus important, et la qualification dans cette confrontation contre une grande équipe que nous avons réussi à battre dans les deux matchs est encore plus significative. Cela renforce beaucoup le groupe, montrant que même avec toutes ces absences, nous pouvons rivaliser et gagner des matchs comme celui d'aujourd'hui. »
