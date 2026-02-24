Alvaro Arbeloa exhorte l'UEFA à « frapper un grand coup » contre le racisme alors que le patron du Real Madrid soutient Vinicius Jr face à des accusations de racisme « injustifiables »

Le patron des Blancos s'est exprimé ouvertement sur la nature symbolique des précédentes campagnes antiracistes, suggérant que la situation actuelle constitue un test décisif pour l'instance dirigeante. S'adressant aux journalistes à Valdebebas, Arbeloa a déclaré : « Nous avons une excellente occasion de marquer un tournant dans la lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a toujours été un champion de cette lutte contre le racisme, a l'occasion de faire plus que simplement en faire un slogan ou une belle bannière avant les matchs. Et espérons - ou plutôt, j'espère - qu'ils saisiront cette occasion.

Comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit... il s'agit de jouer à un haut niveau, de réaliser une excellente performance. Faire les choses correctement sur le terrain et réaliser une excellente performance afin de remporter le match. C'est ce qui nous importe le plus. C'est là que nous concentrons toute notre énergie et tous nos efforts. Et c'est ce que nous voulons voir demain. Le reste, évidemment, ne nous concerne pas. Ou du moins, ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décisions. C'est à l'UEFA de le faire. »