Alvaro Arbeloa exhorte l'UEFA à « frapper un grand coup » contre le racisme alors que le patron du Real Madrid soutient Vinicius Jr face à des accusations de racisme « injustifiables »
Arbeloa appelle l'UEFA à agir
Le patron des Blancos s'est exprimé ouvertement sur la nature symbolique des précédentes campagnes antiracistes, suggérant que la situation actuelle constitue un test décisif pour l'instance dirigeante. S'adressant aux journalistes à Valdebebas, Arbeloa a déclaré : « Nous avons une excellente occasion de marquer un tournant dans la lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a toujours été un champion de cette lutte contre le racisme, a l'occasion de faire plus que simplement en faire un slogan ou une belle bannière avant les matchs. Et espérons - ou plutôt, j'espère - qu'ils saisiront cette occasion.
Comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit... il s'agit de jouer à un haut niveau, de réaliser une excellente performance. Faire les choses correctement sur le terrain et réaliser une excellente performance afin de remporter le match. C'est ce qui nous importe le plus. C'est là que nous concentrons toute notre énergie et tous nos efforts. Et c'est ce que nous voulons voir demain. Le reste, évidemment, ne nous concerne pas. Ou du moins, ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décisions. C'est à l'UEFA de le faire. »
Vinicius reste concentré malgré la controverse à Lisbonne
Malgré la tempête qui a entouré le match à Lisbonne, où Vinicius a marqué un but décisif avant que les insultes présumées ne se produisent, Arbeloa est convaincu que son talisman ne se laissera pas distraire. Le joueur de 25 ans est connu pour avoir fait face à de nombreux cas de discrimination tout au long de sa carrière en Espagne.
« Il se porte très bien, très bien. Il est très enthousiaste et, comme vous le dites, très motivé pour ce genre de matchs », a déclaré Arbeloa. « La vérité, c'est que depuis mon arrivée, il est exceptionnellement performant ; il a changé la donne, ce que tout entraîneur souhaite, avoir un joueur comme Vinicius Junior sur le terrain. Nous voulons tirer le meilleur parti de lui. Nous voulons qu'il ait des occasions sur le terrain où il pourra démontrer tout son potentiel. Et puis, c'est un joueur très important dans le vestiaire, avec beaucoup de caractère. C'est un leader, et nous avons besoin qu'il prenne à nouveau du plaisir demain et qu'il fasse un autre grand match. »
Prestianni a déjà été provisoirement suspendu et pourrait écoper d'une suspension d'au moins 10 matchs s'il est reconnu coupable d'avoir tenu des propos racistes tout en se couvrant la bouche avec son maillot pour éviter d'être lu sur les lèvres.
Courtois riposte à la justification de Mourinho
Les tensions entre les deux clubs ont été exacerbées par les commentaires du manager du Benfica, José Mourinho, qui semblait critiquer la célébration de Vinicius après le match aller. Cependant, le gardien du Real, Thibaut Courtois, n'était pas d'accord, rejetant toute tentative de lier les pitreries sur le terrain aux insultes présumées. Courtois a commenté la situation en déclarant : « Je ne pense pas que l'on puisse justifier le racisme présumé par une célébration. »
Ce sentiment a été repris par Arbeloa, qui a réaffirmé la position du club selon laquelle le comportement du Brésilien n'a aucun rapport avec la gravité de l'infraction : « Vini a marqué un but magnifique, un but fantastique, et rien de ce qu'il peut faire ou a fait sur le terrain ne justifie un acte de racisme. Je l'ai dit la semaine dernière, et je le répète aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus important. Rien ne justifie un acte raciste. »
Bataille pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions
Sur le terrain, le Real Madrid concentre tous ses efforts sur la tâche à accomplir alors qu'il se prépare à défendre son maigre avantage de 1-0 et à s'assurer une place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Blancos reviennent au Santiago Bernabéu ce mercredi pour un match retour à haut risque contre Benfica, sachant que le moindre manque de concentration pourrait réduire à néant le travail accompli lors de leur victoire âprement disputée à Lisbonne.
