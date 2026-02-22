« Allez faire autre chose » : Mikel Arteta lance un avertissement aux stars d'Arsenal avant le match contre Tottenham

Arteta a déjà rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe serait « incapable de tenir la pression » avant le match contre les Spurs, mais il a lancé un nouvel avertissement à ses joueurs avant le coup d'envoi. L'Espagnol a clairement indiqué que ses joueurs devaient faire face au « bruit » qui accompagne la lutte pour le titre, alors qu'il vise à mener Arsenal à son premier titre de Premier League depuis 2003-04.

L'équipe d'Arteta affrontera dimanche des Spurs en difficulté, qui affichent une forme peu convaincante, n'ayant remporté que deux de leurs sept derniers matchs de Premier League. Ils affronteront une équipe de Tottenham qui frôle la relégation et qui vient de nommer Igor Tudor comme entraîneur par intérim après avoir limogé Thomas Frank.

Tudor a promis aux supporters des Spurs qu'ils apprécieraient ce qu'ils verraient contre Arsenal, expliquant : « Quand j'entraîne, je ne regarde jamais le classement. Cela peut paraître étrange. Je ne regarde pas où nous en sommes. C'est un processus. Si vous me demandez ce que nous allons voir dimanche, je pense que nous allons voir quelque chose de concret, quelque chose de bien qui plaira au public. »