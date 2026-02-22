Getty Images Sport
Traduit par
« Allez faire autre chose » : Mikel Arteta lance un avertissement aux stars d'Arsenal avant le match contre Tottenham
La pression monte sur Arsenal
Arteta a déjà rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe serait « incapable de tenir la pression » avant le match contre les Spurs, mais il a lancé un nouvel avertissement à ses joueurs avant le coup d'envoi. L'Espagnol a clairement indiqué que ses joueurs devaient faire face au « bruit » qui accompagne la lutte pour le titre, alors qu'il vise à mener Arsenal à son premier titre de Premier League depuis 2003-04.
L'équipe d'Arteta affrontera dimanche des Spurs en difficulté, qui affichent une forme peu convaincante, n'ayant remporté que deux de leurs sept derniers matchs de Premier League. Ils affronteront une équipe de Tottenham qui frôle la relégation et qui vient de nommer Igor Tudor comme entraîneur par intérim après avoir limogé Thomas Frank.
Tudor a promis aux supporters des Spurs qu'ils apprécieraient ce qu'ils verraient contre Arsenal, expliquant : « Quand j'entraîne, je ne regarde jamais le classement. Cela peut paraître étrange. Je ne regarde pas où nous en sommes. C'est un processus. Si vous me demandez ce que nous allons voir dimanche, je pense que nous allons voir quelque chose de concret, quelque chose de bien qui plaira au public. »
- Getty Images Sport
L'avertissement d'Arteta à Arsenal
Avant le match, Arteta a déclaré aux journalistes : « Posez-leur la question suivante : "Voulez-vous faire partie de cette effervescence ou non ?" Si ce n'est pas le cas, allez faire autre chose. Rejoignez un autre club, ou voulez-vous rester à Arsenal ? Tout le monde réclame depuis 10 ou 15 ans que nous revenions au sommet (en luttant pour le titre), et maintenant que nous y sommes, que faire ? Vous ne voulez pas de bruit ? Le bruit fait partie du jeu, tout comme les critiques, et nous essayons de les gérer de la bonne manière et d'atteindre nos objectifs. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Je ne pense pas que cela changera pour qui que ce soit. Au final, vous devez gagner le prochain match et si vous le faites, vous serez dans une position beaucoup plus forte et c'est la seule chose que nous pouvons contrôler. »
Guardiola envoie un message après la victoire contre Newcastle
Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a également délivré un message après la victoire de son équipe contre Newcastle samedi. Il a déclaré : « Beaucoup de choses vont se passer. J'ai le sentiment que nous n'allons pas gagner tous nos matchs. Arsenal, je ne sais pas. Mais j'ai ce sentiment, parce qu'avec la FA Cup, les matchs de Ligue des champions, les problèmes vont arriver. Beaucoup, beaucoup de matchs. Il y aura des blessures. Le mieux est de se détendre maintenant et de se concentrer sur Leeds, puis nous verrons. Cela dépendra de notre niveau, il faut être meilleur, meilleur, meilleur. »
Il a ajouté : « Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, c'est pourquoi ils doivent vivre cela. Je leur ai dit : oubliez ça. Nous devons nous améliorer, ce n'est pas suffisant. Pour rivaliser et remporter la Premier League, il faut être là. Nous avons prouvé que nous pouvions remporter les trois points, mais nous devons faire mieux pour avoir une chance d'y parvenir. Je dis aux gars : « Buvez beaucoup de caipirinhas et de daiquiris pendant ces trois jours, profitez de la vie. » Et après ça, faites trois bonnes séances d'entraînement et allez à Leeds. C'est la bonne façon de faire. Je sais à quel point ce sera difficile. Si ça ne se passe pas bien, on continue, on n'abandonne jamais. Dix ou onze matchs, c'est beaucoup en Premier League. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Arsenal se rendra au Tottenham Hotspur Stadium dimanche, puis affrontera Chelsea à l'Emirates le week-end prochain. Quant à Manchester City, il suivra sans aucun doute de près les événements dans le nord de Londres avant de se rendre à Leeds United pour son prochain match de Premier League.
Publicité