Alejandro Garnacho fait face à une « situation très difficile » dans sa vie personnelle alors que Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, défend l'ailier après les huées

Malgré son talent évident, Garnacho a parfois dû faire face à une atmosphère hostile de la part des supporters adverses et même d'une partie du public local. Rosenior estime que cette négativité provient en grande partie d'une compréhension superficielle du joueur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'ailier était pris pour cible, le patron des Blues a répondu : « Parce que les gens jugent les livres à leur couverture. Je me base uniquement sur ce que je sais d'une personne, et non sur ce que j'ai entendu à son sujet ou sur la façon dont elle est perçue. » Il a également catégoriquement nié les suggestions selon lesquelles le joueur serait enclin à simuler, répondant fermement « non » lorsqu'on lui a demandé si Garnacho était coupable de plonger.

Le manager a ajouté que les huées devaient être considérées comme un compliment détourné par le joueur, même si la nature personnelle des critiques acerbes est difficile à accepter. « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit », a ajouté Rosenior. « C'est peut-être parce qu'il peut être très menaçant. Quand on joue pour un club comme Chelsea, cela fait partie du jeu. Il faut passer outre et ne pas y prêter attention. C'est la meilleure façon de faire, selon moi. Je ne pense pas qu'il faille s'en servir comme carburant. La motivation pour performer doit être là de toute façon. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé. Nous avons eu de nombreuses conversations, mais le fait que les supporters adverses vous huent signifie généralement que vous représentez une menace pour eux. Tout ce que Garna doit faire, c'est continuer à travailler très dur, car son talent ne fait aucun doute. »