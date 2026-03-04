Getty Images Sport
Traduit par
Alejandro Garnacho fait face à une « situation très difficile » dans sa vie personnelle alors que Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, défend l'ailier après les huées
Rosenior suggère que les fans ne connaissent pas toute l'histoire.
Le manager de Chelsea a exprimé son incompréhension face au traitement réservé à sa jeune star, suggérant que les fans ont souvent tendance à se forger une opinion trop rapidement sans connaître toute l'histoire. Rosenior a été impressionné par la façon dont l'ailier a géré sa récente exclusion du onze de départ, saluant son attitude professionnelle en coulisses. Cependant, bien qu'il soit resté professionnel sur le terrain, le manager a laissé entendre que l'Argentin avait dû faire face à des défis importants en dehors du terrain ces dernières semaines, qui ont mis à l'épreuve sa détermination.
- AFP
Garnacho « frappe à la porte pour débuter »
Avant le déplacement à Villa Park, Rosenior a mis en avant la maturité dont Garnacho a fait preuve pendant une période difficile sur le plan personnel. « Garna est un joueur exceptionnel », a déclaré Rosenior. « J'ai beaucoup apprécié sa réaction face à son absence dans le onze de départ. Il s'est très bien entraîné. Garna s'est mis dans une très bonne position ces dernières semaines et il est plus que prêt à faire son retour dans le onze de départ. Nous devons tenir compte du fait que Garna a 21 ans. Il a un talent énorme. Il a un potentiel énorme. »
Le responsable des Blues a ensuite révélé tout ce que le joueur avait dû endurer en secret, notamment un incident où il avait donné la priorité à ses obligations envers le club avant de régler une affaire familiale. Rosenior a déclaré : « Il a également vécu une situation très difficile récemment. Plutôt que de m'en parler, il a préféré se présenter pour un match et m'a dit après le match qu'il devait rentrer chez lui. Les gens jugent les autres sur leur apparence. Garna est quelqu'un de vraiment très bien, qui travaille très dur chaque jour à l'entraînement, et je sais qu'au final, ses qualités finiront par s'exprimer de manière très régulière. »
Répondre aux railleries à Stamford Bridge
Malgré son talent évident, Garnacho a parfois dû faire face à une atmosphère hostile de la part des supporters adverses et même d'une partie du public local. Rosenior estime que cette négativité provient en grande partie d'une compréhension superficielle du joueur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'ailier était pris pour cible, le patron des Blues a répondu : « Parce que les gens jugent les livres à leur couverture. Je me base uniquement sur ce que je sais d'une personne, et non sur ce que j'ai entendu à son sujet ou sur la façon dont elle est perçue. » Il a également catégoriquement nié les suggestions selon lesquelles le joueur serait enclin à simuler, répondant fermement « non » lorsqu'on lui a demandé si Garnacho était coupable de plonger.
Le manager a ajouté que les huées devaient être considérées comme un compliment détourné par le joueur, même si la nature personnelle des critiques acerbes est difficile à accepter. « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit », a ajouté Rosenior. « C'est peut-être parce qu'il peut être très menaçant. Quand on joue pour un club comme Chelsea, cela fait partie du jeu. Il faut passer outre et ne pas y prêter attention. C'est la meilleure façon de faire, selon moi. Je ne pense pas qu'il faille s'en servir comme carburant. La motivation pour performer doit être là de toute façon. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé. Nous avons eu de nombreuses conversations, mais le fait que les supporters adverses vous huent signifie généralement que vous représentez une menace pour eux. Tout ce que Garna doit faire, c'est continuer à travailler très dur, car son talent ne fait aucun doute. »
- AFP
Changements forcés dans un contexte disciplinaire cauchemardesque
Le retour de Garnacho sous les feux de la rampe intervient à un moment où Chelsea a désespérément besoin d'inspiration offensive. Rosenior est actuellement confronté à une crise disciplinaire qui a vu Pedro Neto expulsé à la 70e minute à l'Emirates Stadium lors de la récente défaite contre Arsenal. Avec Neto suspendu et ses coéquipiers Estevao et Jamie Gittens toujours sur la touche, tout est prêt pour que l'Argentin prouve à ses détracteurs qu'ils ont tort mercredi soir dans les West Midlands.
La place vacante dans le onze de départ offre à Garnacho sa première titularisation depuis la victoire en FA Cup contre Hull City le mois dernier. Alors que l'ailier cherche à retrouver sa meilleure forme, l'ensemble de l'équipe est sous pression pour se ressaisir après avoir accumulé neuf cartons rouges cette saison. Rosenior a déjà averti ses joueurs que leur mauvais bilan disciplinaire leur « coûterait cher » dans la course à la qualification européenne, rendant l'approche réfléchie de Garnacho encore plus cruciale pour la fin de saison.
Publicité