Alan Shearer prend la défense d'Arsenal concernant les buts sur coups de pied arrêtés et pense que le club remportera le titre de Premier League après sa victoire contre Chelsea
Les rois des coups de pied arrêtés frappent à nouveau et coulent Chelsea
Cette victoire témoigne de la qualité des coups de pied arrêtés d'Arsenal, William Saliba et Jurrien Timber ayant tous deux marqué de la tête sur corner. Ces buts ont permis aux Gunners d'atteindre le nombre impressionnant de 16 buts marqués sur corner cette saison, soit le meilleur total de toutes les équipes de Premier League sur une seule saison.
Shearer soutient Arsenal pour aller jusqu'au bout
Cette statistique a suscité des critiques de la part de ceux qui suggèrent que les hommes d'Arteta manquent de fluidité offensive. Cependant, Shearer s'est empressé de balayer ces inquiétudes. S'exprimant dans le podcast The Rest Is Football, via Metro, il a déclaré : « Oui, je serais peut-être d'accord avec cela [l'idée qu'Arsenal doit s'améliorer sur le plan offensif]. Mais je préfère évidemment qu'ils restent dans leur position actuelle. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils remporteront le titre. Tout comme City, je suppose, mais cela ne m'inquiète pas trop. Je pense simplement que l'important, c'est qu'ils trouvent une solution. Ils ont trouvé une solution contre Chelsea, ils n'ont pas été brillants, mais leurs coups de pied arrêtés ont encore fait la différence et il n'y a rien de mal à cela. »
Alors que la pression s'intensifie en tête du classement, Shearer reconnaît que les joueurs ressentent le poids d'une course au titre acharnée. La victoire contre Chelsea était loin d'être une démonstration, mais la légende de Newcastle estime que la force mentale est désormais plus importante que les performances. « Ils vont être nerveux, ils vont être tendus à cause de la pression qu'ils subissent », a déclaré Shearer. « Ce sont des êtres humains, je suis moi-même passé par là, et c'est une tâche énorme, c'est difficile mentalement et physiquement. Cela vous épuise. »
Comparant l'époque actuelle à sa propre campagne victorieuse avec les Blackburn Rovers, Shearer a suggéré que les stars modernes sont confrontées à un fardeau psychologique encore plus lourd en raison de l'ère numérique. Il a ajouté : « Peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes, la situation est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 1990, lorsque nous avons remporté le titre pour la première fois à Blackburn, à cause du bruit autour des réseaux sociaux et tout le reste. Nous n'avions pas vraiment cela à l'époque, et c'était déjà très difficile. Je comprends qu'ils ne seront pas parfaits, mais ils sont en très bonne position et je continue de penser qu'ils vont y arriver. »
Arteta revient sur un derby londonien « comme il se doit »
Arteta ne se faisait aucune illusion quant à la difficulté de la tâche qui attendait son équipe face au tenant du titre de la Coupe du monde des clubs. Malgré un début de match dominé, l'Espagnol a admis que son équipe avait dû souffrir pour remporter la victoire, surtout après que Chelsea ait été réduit à 10 suite à l'expulsion de Pedro Neto. « Un vrai derby londonien », a déclaré Arteta aux journalistes. « Nous nous y attendions en raison de la qualité de l'adversaire, de la qualité individuelle de ses joueurs et du fait que nous les avions déjà affrontés quatre fois, donc nous savons à quel point ils sont bons et difficiles à jouer. Après avoir très bien commencé le match, nous avons été très, très dominants en première mi-temps. Je pense que l'écart et le score auraient dû être plus importants. Mais nous étions à 1-1 [à la mi-temps], donc le match était encore ouvert. »
Le manager des Gunners a même révélé qu'il s'était inspiré de la victoire de la semaine précédente contre Tottenham pour motiver ses joueurs à la mi-temps. Arteta a ajouté : « Je leur ai rappelé que nous étions exactement dans la même situation contre les Spurs il y a sept jours dans ce vestiaire. Ils ont répondu : « Regardez ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, nous allons donc recommencer, mais nous devrons probablement traverser des moments difficiles pour finir par remporter le match.C'est ce que nous avons fait. Nous avons profité du moment pour marquer le deuxième but et, après le carton rouge, nous nous attendions tous à un résultat très différent dans les dernières minutes. Mais nous n'avons pas réussi à contrôler et à dominer cette situation comme nous le voulions. En plus de cela, Chelsea a fait de très bonnes choses pendant cette période et nous avons eu besoin de David [Raya] pour remporter le match. »
La suprématie sur les coups de pied arrêtés et la route à parcourir
La domination d'Arsenal sur les corners est en train de devenir historique, le club égalant désormais le record de la Premier League du plus grand nombre de buts marqués sur corner en une seule saison. Son efficacité lui a permis de venir à bout d'équipes qui employaient des blocs bas contre lui, et à neuf journées de la fin, les Gunners sont sur le point d'établir un nouveau record historique en matière de productivité sur coups de pied arrêtés, une arme qui pourrait faire la différence dans la course au titre avec City.
Arsenal n'a pas le temps de s'attarder sur son dernier succès dans le derby, car il se prépare pour un déplacement à Brighton en milieu de semaine, un match qui s'annonce comme un nouveau test difficile. L'équipe de Pep Guardiola reste sur ses talons, après avoir battu Leeds samedi pour rester à portée de main. Alors que le « bruit » mentionné par Shearer continue de grandir, l'équipe d'Arteta sait que les résultats primeront toujours sur le style à ce stade de la saison.
