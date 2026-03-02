Alan Shearer prend la défense d'Arsenal concernant les buts sur coups de pied arrêtés et pense que le club remportera le titre de Premier League après sa victoire contre Chelsea

Cette statistique a suscité des critiques de la part de ceux qui suggèrent que les hommes d'Arteta manquent de fluidité offensive. Cependant, Shearer s'est empressé de balayer ces inquiétudes. S'exprimant dans le podcast The Rest Is Football, via Metro, il a déclaré : « Oui, je serais peut-être d'accord avec cela [l'idée qu'Arsenal doit s'améliorer sur le plan offensif]. Mais je préfère évidemment qu'ils restent dans leur position actuelle. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils remporteront le titre. Tout comme City, je suppose, mais cela ne m'inquiète pas trop. Je pense simplement que l'important, c'est qu'ils trouvent une solution. Ils ont trouvé une solution contre Chelsea, ils n'ont pas été brillants, mais leurs coups de pied arrêtés ont encore fait la différence et il n'y a rien de mal à cela. »

Alors que la pression s'intensifie en tête du classement, Shearer reconnaît que les joueurs ressentent le poids d'une course au titre acharnée. La victoire contre Chelsea était loin d'être une démonstration, mais la légende de Newcastle estime que la force mentale est désormais plus importante que les performances. « Ils vont être nerveux, ils vont être tendus à cause de la pression qu'ils subissent », a déclaré Shearer. « Ce sont des êtres humains, je suis moi-même passé par là, et c'est une tâche énorme, c'est difficile mentalement et physiquement. Cela vous épuise. »

Comparant l'époque actuelle à sa propre campagne victorieuse avec les Blackburn Rovers, Shearer a suggéré que les stars modernes sont confrontées à un fardeau psychologique encore plus lourd en raison de l'ère numérique. Il a ajouté : « Peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes, la situation est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 1990, lorsque nous avons remporté le titre pour la première fois à Blackburn, à cause du bruit autour des réseaux sociaux et tout le reste. Nous n'avions pas vraiment cela à l'époque, et c'était déjà très difficile. Je comprends qu'ils ne seront pas parfaits, mais ils sont en très bonne position et je continue de penser qu'ils vont y arriver. »