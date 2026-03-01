Al-Nassr donne des nouvelles de la blessure de Cristiano Ronaldo après que la star portugaise ait quitté le terrain en boitant lors de la victoire en Saudi Pro League

La lecture tactique du match par l'entraîneur s'est avérée inspirée, puisque Al-Nassr a finalement brisé la résistance d'Al-Fayha à la 72e minute grâce à Sadio Mané. Peu après, Joao Felix a marqué le but du retour en force, avant qu'Abdullah Al-Hamdan n'aggrave le malheur des hôtes en inscrivant un troisième but. Jesus a indiqué qu'il s'attendait à ce que les hôtes s'essoufflent physiquement à mesure que le temps passait. « C'était une victoire importante. Le match était difficile, comme je l'avais prévenu aux joueurs avant le coup d'envoi. En deuxième mi-temps, nous nous sommes facilité la tâche et avons réussi à renverser la situation. »

Le banc de touche du manager a joué un rôle essentiel dans l'obtention des trois points, les remplaçants ayant eu un impact tangible sur le déroulement du match.

« Je savais qu'Al-Fayha entamerait la seconde mi-temps avec moins de capacités physiques et ne serait pas en mesure de nous suivre. C'est ce que nous avons exploité de la meilleure façon possible », a-t-il révélé. « En tant qu'entraîneur, mon travail consiste à analyser le match avec précision et à effectuer les bons remplacements au bon moment. Mais cela nécessite également d'avoir des joueurs capables de faire la différence et de décider du sort du match. »