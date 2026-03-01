Getty Images Sport
Traduit par
Al-Nassr donne des nouvelles de la blessure de Cristiano Ronaldo après que la star portugaise ait quitté le terrain en boitant lors de la victoire en Saudi Pro League
Une soirée frustrante pour la star portugaise
Le vétéran international portugais a connu une soirée frustrante avant son départ prématuré. Dans les premiers échanges, Al-Nassr a obtenu un penalty controversé après que Mohamed Simakan soit tombé suite à un contact minime. Cependant, Ronaldo, habituellement infaillible depuis les 11 mètres, a raté son penalty en tirant à côté du poteau gauche. Les choses ont empiré pour les visiteurs lorsque l'équipe de Chris Smalling, Al-Fayha, a pris l'avantage de manière surprenante juste avant la pause grâce à un but contre son camp d'Abdulelah Al-Amri. L'attaque peu efficace d'Al-Nassr a eu du mal à trouver la faille dans la défense résolue des hôtes pendant une grande partie de la soirée, laissant le leader du championnat au bord d'une défaite coûteuse.
- Getty Images Sport
Jésus minimise les inquiétudes concernant la blessure de Ronaldo
S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, Jesus a insisté sur le fait que le remplacement de Ronaldo était une mesure de précaution plutôt qu'une réponse à une déchirure ou une blessure grave. Le vétéran entraîneur a expliqué que la décision de remplacer son joueur vedette était motivée par la gestion de sa charge de travail pendant une période très intense de la saison, déclarant lors de la conférence de presse d'après-match : « Il ressentait une fatigue musculaire. Après avoir mené 2-1, je n'ai pas voulu prendre de risque et je l'ai remplacé. Le service médical évaluera son état, mais ce qu'il ressentait n'était qu'une fatigue musculaire. »
Renversement de situation en deuxième mi-temps
La lecture tactique du match par l'entraîneur s'est avérée inspirée, puisque Al-Nassr a finalement brisé la résistance d'Al-Fayha à la 72e minute grâce à Sadio Mané. Peu après, Joao Felix a marqué le but du retour en force, avant qu'Abdullah Al-Hamdan n'aggrave le malheur des hôtes en inscrivant un troisième but. Jesus a indiqué qu'il s'attendait à ce que les hôtes s'essoufflent physiquement à mesure que le temps passait. « C'était une victoire importante. Le match était difficile, comme je l'avais prévenu aux joueurs avant le coup d'envoi. En deuxième mi-temps, nous nous sommes facilité la tâche et avons réussi à renverser la situation. »
Le banc de touche du manager a joué un rôle essentiel dans l'obtention des trois points, les remplaçants ayant eu un impact tangible sur le déroulement du match.
« Je savais qu'Al-Fayha entamerait la seconde mi-temps avec moins de capacités physiques et ne serait pas en mesure de nous suivre. C'est ce que nous avons exploité de la meilleure façon possible », a-t-il révélé. « En tant qu'entraîneur, mon travail consiste à analyser le match avec précision et à effectuer les bons remplacements au bon moment. Mais cela nécessite également d'avoir des joueurs capables de faire la différence et de décider du sort du match. »
- Getty
La course au titre saoudien s'intensifie
Cette victoire place Al-Nassr deux points devant Al-Ahli au classement de la Saudi Pro League, Al-Hilal suivant à un point supplémentaire, même si la condition physique de l'ancienne star du Real Madrid continuera d'être surveillée de près avant les prochains matchs. Si l'échec de Ronaldo sur penalty a constitué un rare moment de vulnérabilité, la capacité de l'équipe à s'imposer en son absence dans les dernières minutes suggère une maturité croissante au sein du groupe, qui vise plusieurs titres cette saison.
Publicité