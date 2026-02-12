AFP
Al-Ittihad lorgne une star du Real Madrid évaluée à 60 millions d'euros après avoir perdu N'Golo Kanté, parti à Fenerbahçe.
Les géants saoudiens visent un remplaçant français pour Kanté
Le marché des transferts de la Saudi Pro League se prépare à vivre un autre été mouvementé, avec Al-Ittihad en tête. Le club basé à Djeddah se retrouve avec un vide important au milieu de terrain après le départ de N'Golo Kante. Le vétéran français, qui était une recrue phare de la ligue, a écourté son séjour au Moyen-Orient pour rejoindre Fenerbahçe en Turquie après l'échec initial de l'accord.
Le départ de Kanté prive Al-Ittihad de son meneur de jeu, et la direction du club ne perd pas de temps pour trouver un successeur. Selon certaines informations, elle aurait jeté son dévolu sur un joueur qui est non seulement un compatriote de Kanté, mais aussi largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain de la planète : Camavinga, du Real Madrid.
Le club recherche un nom prestigieux pour rassurer ses fans et leur montrer que ses ambitions restent intactes. Remplacer un vainqueur de la Coupe du monde par l'un des talents les plus prometteurs du football européen enverrait certainement un message fort à ses rivaux, Al-Hilal et Al-Nassr.
- AFP
La lutte de Camavinga pour obtenir du temps de jeu au Bernabeu
Si, sur le papier, il semble impossible de débaucher un joueur du calibre de Camavinga de Madrid, Al-Ittihad estime qu'il existe une faille à exploiter. Depuis son arrivée de Rennes en 2021, Camavinga a remporté tous les trophées possibles dans le football de club, y compris la Ligue des champions et la Liga. Cependant, son statut individuel au sein de l'équipe reste un sujet de discorde.
Le joueur de 23 ans a souvent été remplacé dans le onze de départ, une situation qui a persisté sous les mandats de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et maintenant l'actuel entraîneur Alvaro Arbeloa. Arbeloa n'ayant pris les rênes qu'en janvier après le licenciement d'Alonso, la hiérarchie à Madrid est encore en pleine transition. La concurrence féroce au milieu de terrain, avec Aurelien Tchouameni, Federico Valverde et Jude Bellingham, fait que Camavinga n'est pas toujours le premier nom sur la feuille de match, n'ayant débuté que neuf matchs en Liga cette saison et trois en Ligue des champions.
De plus, sa polyvalence a parfois été un handicap, le Français étant souvent aligné au poste de latéral gauche plutôt qu'à son poste préféré de milieu de terrain central. Al-Ittihad espère que la promesse d'être la star incontestée de l'équipe, en jouant chaque semaine à son poste préféré, pourrait faire changer d'avis le joueur.
Al-Ittihad prépare un plan financier massif
Pour conclure l'accord, Al-Ittihad serait prêt à faire une offre considérable afin de tester la détermination de Madrid. Alors que le joueur est évalué à au moins 60 millions d'euros, le club saoudien dispose des ressources nécessaires pour payer un transfert qui inciterait le président Florentino Perez à s'intéresser à la question.
Plus important encore, il est prêt à offrir à Camavinga un salaire qui éclipserait ses gains actuels en Espagne. Cette stratégie est similaire à celle qui a attiré Gabri Veiga à Al-Ahli en 2023 : cibler les jeunes talents d'élite plutôt que les vétérans à la recherche d'un dernier contrat lucratif.
De son côté, le Real Madrid est protégé par un contrat qui court jusqu'en 2029 et une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Cependant, comme on l'a vu lors des précédentes périodes de transfert, si un joueur exprime un réel désir de partir et que l'offre est intéressante, le grand club espagnol a pour politique de ne pas retenir les joueurs mécontents contre leur gré.
- Getty Images Sport
La position du Real Madrid concernant la future star du milieu de terrain
Le départ potentiel de Camavinga serait néanmoins un choc pour le Bernabeu. Le club a passé des années à constituer un milieu de terrain conçu pour dominer pendant une décennie, succédant au trio légendaire composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Camavinga est un pilier important de ce plan de succession.
Cependant, l'article suggère qu'Al-Ittihad est sérieux et persévérant. Si Camavinga estime que son développement est freiné par la rotation, ou s'il est frustré d'être utilisé en défense, le mercato estival pourrait devenir une période d'épreuve pour la détermination de Madrid.
Pour l'instant, Camavinga reste un joueur madrilène, mais avec le départ de Kanté et Al-Ittihad doté d'un budget illimité et d'un poste à pourvoir, les rumeurs concernant l'avenir du Français ne sont pas près de s'apaiser.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité