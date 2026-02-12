Al-Ittihad lorgne une star du Real Madrid évaluée à 60 millions d'euros après avoir perdu N'Golo Kanté, parti à Fenerbahçe.

Le marché des transferts de la Saudi Pro League se prépare à vivre un autre été mouvementé, avec Al-Ittihad en tête. Le club basé à Djeddah se retrouve avec un vide important au milieu de terrain après le départ de N'Golo Kante. Le vétéran français, qui était une recrue phare de la ligue, a écourté son séjour au Moyen-Orient pour rejoindre Fenerbahçe en Turquie après l'échec initial de l'accord.

Le départ de Kanté prive Al-Ittihad de son meneur de jeu, et la direction du club ne perd pas de temps pour trouver un successeur. Selon certaines informations, elle aurait jeté son dévolu sur un joueur qui est non seulement un compatriote de Kanté, mais aussi largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain de la planète : Camavinga, du Real Madrid.

Le club recherche un nom prestigieux pour rassurer ses fans et leur montrer que ses ambitions restent intactes. Remplacer un vainqueur de la Coupe du monde par l'un des talents les plus prometteurs du football européen enverrait certainement un message fort à ses rivaux, Al-Hilal et Al-Nassr.