Malgré sa victoire 1-0 sur l’Uruguay, qui lui a offert la première place du groupe H, l’équipe d’Espagne traverse un moment d’abattement et d’inquiétude.

Dans une compétition aussi courte que la Coupe du monde, où la gestion des efforts est clé, la Roja a subi un coup dur avec les blessures de Jérémie Pino et Nico Williams.

Selon le journal Sport, qui cite l’entraîneur Luis de la Fuente, les deux joueurs pourraient même avoir déjà terminé leur parcours dans la compétition.

« C’est regrettable que Jérémie se soit blessé, nous verrons quelle est la gravité de sa blessure », a déclaré De la Fuente à l’issue du match.

Le communiqué médical officiel apporte toutefois un peu d’optimisme, en précisant que Jérémie ne souffre pas d’une fracture de la clavicule, mais d’une entorse de l’articulation acromio-claviculaire.

Comme à son habitude dans ce genre de situation, la Fédération espagnole de football n’a pas fixé de date pour le retour du joueur, laissant cette décision dépendre de l’évolution de son état.