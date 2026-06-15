Agitation autour de Vinicius Junior ! La star du Real Madrid risquerait une sanction lors de la Coupe du monde

Apparemment non briefé par son coéquipier, le capitaine Marquinhos a créé un débat sur la chaîne ZDF en accordant un entretien à la mi-temps.

« Nous allons essayer de continuer ainsi en deuxième mi-temps. C'est un résultat sur lequel nous pouvons nous appuyer. Voyons comment ça va se passer », avait déclaré le défenseur central du PSG. Le présentateur de la ZDF, Jochen Breyer, a alors demandé à ses experts ce qu'ils pensaient de ces interviews.

Les champions du monde Per Mertesacker et Christoph Kramer ont aussitôt abondé dans le même sens. « Catastrophique », a tranché Kramer. Mertesacker a renchéri : « Difficile ! »

Kramer a expliqué : « Je trouve que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas ! Tu es déjà sous les projecteurs. Et si tu prends trois minutes à chaque joueur, tu dois ensuite te contenter d’un créneau quelconque. Tu prends trois minutes à Marquinhos lors d’une mi-temps vraiment importante. Et ça ne donne rien de sensé. Qu’est-ce que tu veux dire là-dessus ? »