Lors du match d’ouverture de la sélection brésilienne face au Maroc (1-1), Vinicius Junior aurait refusé l’interview mi-temps imposée par la FIFA. Un journaliste lui aurait alors lancé : « La FIFA va te sanctionner ». La réponse de l’attaquant aurait été sans équivoque : « Nous paierons l’amende, mais nous ne donnerons pas d’interviews. »
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Agitation autour de Vinicius Junior ! La star du Real Madrid risquerait une sanction lors de la Coupe du monde
Apparemment non briefé par son coéquipier, le capitaine Marquinhos a créé un débat sur la chaîne ZDF en accordant un entretien à la mi-temps.
« Nous allons essayer de continuer ainsi en deuxième mi-temps. C'est un résultat sur lequel nous pouvons nous appuyer. Voyons comment ça va se passer », avait déclaré le défenseur central du PSG. Le présentateur de la ZDF, Jochen Breyer, a alors demandé à ses experts ce qu'ils pensaient de ces interviews.
Les champions du monde Per Mertesacker et Christoph Kramer ont aussitôt abondé dans le même sens. « Catastrophique », a tranché Kramer. Mertesacker a renchéri : « Difficile ! »
Kramer a expliqué : « Je trouve que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas ! Tu es déjà sous les projecteurs. Et si tu prends trois minutes à chaque joueur, tu dois ensuite te contenter d’un créneau quelconque. Tu prends trois minutes à Marquinhos lors d’une mi-temps vraiment importante. Et ça ne donne rien de sensé. Qu’est-ce que tu veux dire là-dessus ? »
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Vinicius Junior égalise face au Maroc d’une merveilleuse frappe
Contre le Maroc, avant même qu’on ne lui refuse l’interview à la mi-temps, Vinicius avait égalisé d’une merveilleuse frappe, fixant ainsi le score final. C’est d’ailleurs Ismael Saibari qui avait ouvert le score pour le Maroc. Le joueur de 25 ans serait sur le point de signer au FC Bayern.
Après la rencontre, un incident insolite a impliqué Vinicius. En conférence de presse, un journaliste lui a adressé une question en anglais. L’attaquant a sollicité une traduction en espagnol, mais un responsable de la FIFA a refusé, estimant que les interprétations disponibles étaient suffisantes. Des situations analogues avaient déjà impliqué Frenkie de Jong (Pays-Bas) et Achraf Hakimi (Maroc).
De Jong, joueur du FC Barcelone, avait déjà vécu une situation similaire avant le match contre le Japon : une question en espagnol lui avait été posée, puis un membre du personnel de la FIFA était intervenu : « Excusez-moi, cela doit être en anglais, en japonais ou en néerlandais, s’il vous plaît. »
Prochain rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi (2h30) : un match décisif contre Haïti, avant d’affronter l’Écosse le 25 juin pour conclure la phase de groupes.