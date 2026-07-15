Concrètement, selon ce rapport, Messi ne parcourt que 8,2 kilomètres toutes les 90 minutes. Les statistiques sont encore plus frappantes en ce qui concerne les sprints : en moyenne, la superstar n'accélère de manière décisive que 2,7 fois par match. Il y a quatre ans, ce chiffre était de 5,3 sprints, soit près du double.
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Absolument incroyable ! Un rapport dévoile des statistiques impressionnantes sur la distance parcourue par Lionel Messi
Derrière cette passivité apparente se cache un plan intelligent : Messi gère ses efforts de manière stratégique pour pouvoir libérer toute son explosivité aux moments décisifs qui changent le cours du match. Le fait qu’il marche pendant près de la moitié du temps – exactement 47 % de la distance totale parcourue – n’est pas un signe d’usure physique, mais le fruit d’une évolution remarquable.
Malgré une distance parcourue modeste, l’influence du capitaine sur le jeu offensif argentin demeure inégalée : Messi totalise déjà 33 tirs et 21 occasions créées depuis le début du tournoi. Au total, ces 54 actions offensives établissent un nouveau record en Coupe du monde, surpassant même la performance légendaire de Diego Maradona en 1986.
- (C)Getty Images
Lionel Messi occupe actuellement la première place du classement des buteurs de la Coupe du monde.
Avec huit buts marqués et trois passes décisives, il coiffe actuellement le classement du Soulier d’or, ex aequo avec le Français Kylian Mbappé. Les statistiques le démontrent : son intelligence footballistique a compensé le déclin de ses capacités physiques.
Cette évolution tactique illustre une carrière durant laquelle Messi s’est constamment adapté. Autrefois ailier fulgurant au FC Barcelone, il a été reconverti en « faux numéro 9 » par Pep Guardiola.
Aujourd’hui, à l’Inter Miami et en sélection argentine, il opère comme meneur de jeu en retrait. Messi lui-même résume cette métamorphose : « Avant, je ne prêtais pas beaucoup d’attention à la tactique. Mais sous Guardiola, j’ai énormément appris. J’ai commencé à comprendre les espaces et la possession du ballon, et à saisir comment le jeu fonctionne réellement. »
L'Argentine peut franchir une étape historique face à l'Angleterre
« Le football s'est considérablement professionnalisé au fil des ans, a poursuivi Messi. Le style de jeu, les schémas tactiques : tout a évolué. Le football d'aujourd'hui est bien plus tactique et physique qu'autrefois ; avant, il y avait davantage d'espaces libres. »
À la veille de la demi-finale programmée mercredi à l’Atlanta Stadium, l’équipe nationale anglaise est donc confrontée à un défi colossal : contenir ce meneur de jeu d’exception.
Un rapide coup d’œil aux statistiques le confirme : depuis le début de l’édition 2022, et lors de ses 15 dernières apparitions en Coupe du monde, seule la Pologne a réussi à le contenir sans encaisser de but ni assister à une de ses passes décisives. Pour l’Albiceleste, l’enjeu est aussi historique : devenir la première nation depuis le Brésil en 1962 à conserver son titre mondial.
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