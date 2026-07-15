Derrière cette passivité apparente se cache un plan intelligent : Messi gère ses efforts de manière stratégique pour pouvoir libérer toute son explosivité aux moments décisifs qui changent le cours du match. Le fait qu’il marche pendant près de la moitié du temps – exactement 47 % de la distance totale parcourue – n’est pas un signe d’usure physique, mais le fruit d’une évolution remarquable.

Malgré une distance parcourue modeste, l’influence du capitaine sur le jeu offensif argentin demeure inégalée : Messi totalise déjà 33 tirs et 21 occasions créées depuis le début du tournoi. Au total, ces 54 actions offensives établissent un nouveau record en Coupe du monde, surpassant même la performance légendaire de Diego Maradona en 1986.