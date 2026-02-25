À VOIR : Weston McKennie, joueur de l'équipe nationale américaine, marque un superbe but égalisateur, mais la Juventus, réduite à 10 joueurs, s'incline face à Galatasaray en Ligue des champions

La Juventus s'est mise dans une situation difficile lors du match aller en Turquie, s'inclinant 5-2, ce qui lui laisse beaucoup de travail à faire lors du match retour mercredi. Heureusement pour elle, celui-ci se déroulera à Turin, mais son retour n'a pas été facile.

Après un penalty de Manuel Locatelli qui leur a permis de se relancer, le défenseur Lloyd Kelly a été expulsé avec un carton rouge direct à la troisième minute de la seconde mi-temps. La Juventus a toutefois mieux joué à partir de là, Arturo Gatti marquant à la 70e minute pour réduire l'écart à un but.

La Juve a égalisé grâce à un but de McKennie, son quatrième de cette campagne de Ligue des champions. La star américaine a réussi à marquer de la tête sur une passe décisive de Teun Koopmeiners, égalisant le score cumulé alors que les chances semblaient compromises pour l'équipe italienne. Mais la Juve n'a pas pu faire mieux, car les buts de Victor Osimhen et Baris Alper Yilmaz, respectivement à la 111e et à la 119e minute, ont mis fin à sa campagne en Ligue des champions.