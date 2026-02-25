Goal.com
Ryan Tolmich

Traduit par

À VOIR : Weston McKennie, joueur de l'équipe nationale américaine, marque un superbe but égalisateur, mais la Juventus, réduite à 10 joueurs, s'incline face à Galatasaray en Ligue des champions

Weston McKennie a été au cœur du retour spectaculaire de la Juventus mercredi, marquant le troisième but de cette remontée contre Galatasaray. Le but tardif de McKennie a égalisé le score cumulé du match retour des barrages de la Ligue des champions mercredi, mais cela n'a pas suffi, Galatasaray reprenant le contrôle du match pendant les prolongations.

    Que s'est-il passé ?

    La Juventus s'est mise dans une situation difficile lors du match aller en Turquie, s'inclinant 5-2, ce qui lui laisse beaucoup de travail à faire lors du match retour mercredi. Heureusement pour elle, celui-ci se déroulera à Turin, mais son retour n'a pas été facile.

    Après un penalty de Manuel Locatelli qui leur a permis de se relancer, le défenseur Lloyd Kelly a été expulsé avec un carton rouge direct à la troisième minute de la seconde mi-temps. La Juventus a toutefois mieux joué à partir de là, Arturo Gatti marquant à la 70e minute pour réduire l'écart à un but. 

    La Juve a égalisé grâce à un but de McKennie, son quatrième de cette campagne de Ligue des champions. La star américaine a réussi à marquer de la tête sur une passe décisive de Teun Koopmeiners, égalisant le score cumulé alors que les chances semblaient compromises pour l'équipe italienne. Mais la Juve n'a pas pu faire mieux, car les buts de Victor Osimhen et Baris Alper Yilmaz, respectivement à la 111e et à la 119e minute, ont mis fin à sa campagne en Ligue des champions.

    L'impressionnante série de McKennie en Ligue des champions

    Mercredi a été un autre grand moment pour McKennie, mais ce n'est pas une nouveauté pour l'Américain. Le milieu de terrain est en grande forme avec la Juve depuis des mois, et le but de mercredi n'est que la dernière réalisation en date de McKennie. 

    En Ligue des champions, il a marqué trois buts en autant de matchs lors de la phase de groupes, tous trois remportés par la Juve. Puis est venu le but égalisateur de mercredi, alors que la Juventus avait le plus besoin de lui. En championnat, McKennie a également contribué à quatre buts et quatre passes décisives, dont trois buts et deux passes décisives depuis le début de l'année 2026.

    Et ensuite ?

    McKennie n'aura guère le temps de se reposer, car la Juventus se prépare à disputer un match crucial de Serie A ce week-end. Actuellement cinquième au classement, la Juve affrontera dimanche la Roma, quatrième.

