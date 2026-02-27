Goal.com
En direct
VfL Wolfsburg v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

À VOIR : la superbe course et la passe décisive de Noahkai Banks, jeune star de l'équipe nationale américaine, lors de la victoire d'Augsbourg contre le FC Cologne

La star montante de l'équipe nationale masculine américaine, Noahkai Banks, a poursuivi son incroyable série vendredi en réalisant une passe décisive fantastique qui a permis à Augsbourg de s'imposer 2-0 face au FC Cologne. Banks a contribué au premier des deux buts d'Augsbourg, mais c'est le défenseur central qui a fait tout le travail pour préparer le but.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-LEVERKUSENAFP

    Que s'est-il passé ?

    Le grand moment de Banks est survenu à la 55e minute, alors que les deux clubs étaient à égalité 0-0. Après avoir reçu le ballon sur le côté droit du terrain, Banks a dépassé un défenseur et s'est précipité vers la ligne de fond. Puis, l'adolescent a coupé vers l'intérieur et a envoyé un ballon en travers du but à Rodrigo Ribeiro, qui était là pour marquer et porter le score à 1-0.

    Alexis Claude a ensuite porté le score à 2-0 à la 95e minute, Banks écopant d'un carton jaune tout en aidant son équipe à conserver son avance. 

    • Publicité

  • Regarder le clip

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    L'essor des banques

    Bien qu'il n'ait pas joué lors de sa seule sélection en équipe nationale américaine à l'automne, les performances de Banks en club pourraient lui permettre d'être retenu pour la Coupe du monde, alors même qu'il cherche à obtenir sa première sélection. Depuis ce premier stage en septembre, Banks s'est imposé comme un titulaire incontournable du FC Augsbourg, disputant 18 matches de Bundesliga pour le club et entrant en jeu à deux reprises.

    À l'automne, le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, avait déclaré que Banks avait le potentiel pour devenir le meilleur défenseur central d'Allemagne, voire d'Europe. Interrogé sur ce commentaire lors d'une récente table ronde avec des journalistes, Banks a répondu qu'il avait encore beaucoup de travail à faire non seulement pour atteindre ce niveau, mais aussi pour gagner sa place au sein de l'équipe nationale américaine en général.

    « C'était un grand compliment », a déclaré le joueur de 19 ans, « mais je sais que je dois travailler dur pour y arriver. Je n'en suis pas encore là. C'est génial, mais je n'en suis pas encore là. »

  • Noahkai Banks-augsburg-usa-20250201(C)Getty Images

    Et ensuite ?

    Grâce à sa victoire vendredi, Augsbourg se retrouve dans la première moitié du classement de la Bundesliga, occupant la neuvième place avec trois points d'avance avant le début des matchs de ce week-end. Le prochain match s'annonce toutefois plus difficile, puisqu'il affrontera le RB Leipzig, cinquième au classement, le 5 mars.

0