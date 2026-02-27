Bien qu'il n'ait pas joué lors de sa seule sélection en équipe nationale américaine à l'automne, les performances de Banks en club pourraient lui permettre d'être retenu pour la Coupe du monde, alors même qu'il cherche à obtenir sa première sélection. Depuis ce premier stage en septembre, Banks s'est imposé comme un titulaire incontournable du FC Augsbourg, disputant 18 matches de Bundesliga pour le club et entrant en jeu à deux reprises.

À l'automne, le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, avait déclaré que Banks avait le potentiel pour devenir le meilleur défenseur central d'Allemagne, voire d'Europe. Interrogé sur ce commentaire lors d'une récente table ronde avec des journalistes, Banks a répondu qu'il avait encore beaucoup de travail à faire non seulement pour atteindre ce niveau, mais aussi pour gagner sa place au sein de l'équipe nationale américaine en général.

« C'était un grand compliment », a déclaré le joueur de 19 ans, « mais je sais que je dois travailler dur pour y arriver. Je n'en suis pas encore là. C'est génial, mais je n'en suis pas encore là. »