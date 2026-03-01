Les Quakes ont remporté le match sur un score relativement confortable de 2-0. Werner, quant à lui, n'a jamais vraiment eu l'occasion de tirer au but, mais sa capacité à courir derrière la défense a permis de contenir la défense d'Atlanta et d'empêcher les Five Stripes de se créer trop d'occasions dans les dernières minutes. Les Quakes ont désormais remporté leurs deux premiers matchs après avoir facilement battu le Sporting KC lors de la soirée d'ouverture. Ils n'ont toujours pas encaissé de but en 180 minutes de jeu.