Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes
À VOIR : L'international allemand Timo Werner réalise une passe décisive pour ses débuts alors que les San Jose Earthquakes battent Atlanta United

L'attaquant allemand Timo Werner est sorti du banc pour offrir une passe décisive lors de ses débuts avec San Jose, alors que les Quakes ont facilement battu Atlanta United 2-0. Werner, qui a signé un contrat pluriannuel en tant que joueur désigné avec San Jose, n'était pas titulaire lors de son premier match disponible après son transfert de RB Leipzig. Cependant, son impact a été immédiat, puisqu'il n'a pas mis longtemps à marquer son premier but.

  • Werner obtient une passe décisive

    L'attaquant allemand est entré en jeu à l'heure de jeu avec les Quakes, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il influence le match. Sa vitesse en attaque a immédiatement constitué une menace, et après moins de 20 minutes sur le terrain, Werner a été à l'origine d'un moment clé. L'Allemand a sprinté sur l'aile, a dépassé son adversaire et a envoyé un ballon provocateur dans la surface, que Ousseni Bouda a converti en but. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    Un début prometteur pour les Quakes

    Les Quakes ont remporté le match sur un score relativement confortable de 2-0. Werner, quant à lui, n'a jamais vraiment eu l'occasion de tirer au but, mais sa capacité à courir derrière la défense a permis de contenir la défense d'Atlanta et d'empêcher les Five Stripes de se créer trop d'occasions dans les dernières minutes. Les Quakes ont désormais remporté leurs deux premiers matchs après avoir facilement battu le Sporting KC lors de la soirée d'ouverture. Ils n'ont toujours pas encaissé de but en 180 minutes de jeu. 

  • Bon rapport qualité-prix

    Werner représente un excellent rapport qualité-prix pour les Quakes, qui l'ont recruté lors d'un transfert gratuit. Le RB Leipzig aurait tenté de se séparer de l'attaquant l'été dernier après qu'il soit tombé en disgrâce en Allemagne, mais n'aurait pas réussi à négocier son transfert. Il n'a disputé que trois matchs en Bundesliga avant d'accepter un transfert en MLS à la fin du mois de janvier. 

  • D'autres à venir ?

    L'international allemand devrait s'améliorer à mesure qu'il se remettra dans le bain. Werner n'a disputé que 13 matchs en 2025, mais il a promis de « créer une nouvelle histoire » avec les Quakes après avoir rejoint la MLS. Les Quakes affronteront la semaine prochaine le Philadelphia Union, détenteur du Supporters' Shield, qui a perdu son premier match de MLS 1-0 contre le D.C. United. 

