700 jours de galère… Le calvaire de Militão se poursuit

Cette nouvelle blessure constitue un test supplémentaire pour Militão, aussi bien sur le plan physique que mental. Après un nouveau revers dans un parcours déjà jalonné d'arrêt maladie, la durée totale de son indisponibilité atteint un niveau préoccupant.

Le calvaire a débuté lors de la saison 2023-2024, avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 231 jours.

La saison suivante, il a connu trois nouvelles blessures, dont une nouvelle rupture complète du ligament croisé antérieur, associée à une lésion des cartilages, mais cette fois au genou droit, l’éloignant des terrains pendant 255 jours.

La saison dernière, quatre nouvelles lésions ont encore alourdi son bilan, avec 214 jours d’arrêt.

Au total, en trois saisons, il compte huit blessures et 700 jours d’absence.

Militão travaille aujourd’hui à une récupération aussi rapide que possible, déterminé à retrouver la régularité qu’il a trop souvent perdue.

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