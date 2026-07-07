700 jours de galère… Le calvaire de Militão se poursuit

Les blessures d’Éder Militão ne se sont pas contentées d’être de simples contretemps ; elles se sont muées en un véritable cauchemar qui a privé le Real Madrid de l’un de ses piliers défensifs, contraignant le défenseur brésilien à multiplier les passages à l’infirmerie.
Devenu le véritable leader de la défense madrilène et l’un des meilleurs défenseurs mondiaux, le Brésilien a commencé à accumuler les pépins physiques dès 2023. Un enchaînement de coups durs qui l’a privé de terrain et a contraint son équipe à composer sans son pilier pendant de longues périodes, sans aucun répit.