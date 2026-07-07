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700 jours de galère… Le calvaire de Militão se poursuit

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
Eder Militao
Espagne
Brésil

Date fixée pour le retour du capitaine de la défense du Real

Les blessures d’Éder Militão ne se sont pas contentées d’être de simples contretemps ; elles se sont muées en un véritable cauchemar qui a privé le Real Madrid de l’un de ses piliers défensifs, contraignant le défenseur brésilien à multiplier les passages à l’infirmerie.

Devenu le véritable leader de la défense madrilène et l’un des meilleurs défenseurs mondiaux, le Brésilien a commencé à accumuler les pépins physiques dès 2023. Un enchaînement de coups durs qui l’a privé de terrain et a contraint son équipe à composer sans son pilier pendant de longues périodes, sans aucun répit.

  • Une longue épreuve… Quand Militão reviendra-t-il ?

    Selon le journal Marca, les blessures d’Éder Militão ont déjà causé 700 jours d’absence : une période totale pendant laquelle le défenseur du Real Madrid a été écarté des terrains au cours des trois dernières saisons, en raison d’une série de lésions graves qui ont empêché toute continuité dans ses performances. 

    Le défenseur brésilien poursuit sa convalescence après sa dernière blessure, survenue le 21 avril : une déchirure grave du biceps fémoral de la jambe gauche ayant requis une intervention chirurgicale et devant le tenir éloigné des terrains pendant environ quatre mois, ce qui le privera du début de l’exercice à venir ; l’entraîneur José Mourinho devrait donc pouvoir compter sur lui seulement à partir d’octobre.

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  • Un nombre inquiétant de blessures

    Cette nouvelle blessure constitue un test supplémentaire pour Militão, aussi bien sur le plan physique que mental. Après un nouveau revers dans un parcours déjà jalonné d'arrêt maladie, la durée totale de son indisponibilité atteint un niveau préoccupant.

    Le calvaire a débuté lors de la saison 2023-2024, avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 231 jours.

    La saison suivante, il a connu trois nouvelles blessures, dont une nouvelle rupture complète du ligament croisé antérieur, associée à une lésion des cartilages, mais cette fois au genou droit, l’éloignant des terrains pendant 255 jours.

    La saison dernière, quatre nouvelles lésions ont encore alourdi son bilan, avec 214 jours d’arrêt.

    Au total, en trois saisons, il compte huit blessures et 700 jours d’absence.

    Militão travaille aujourd’hui à une récupération aussi rapide que possible, déterminé à retrouver la régularité qu’il a trop souvent perdue.

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  • À quatre et six mois du retour

    Le chirurgien finlandais Lasse Lempainen, qui a pratiqué l’intervention, a confirmé la gravité extrême de la blessure et l’absence d’alternative à l’opération.

    « Il n’y avait pas d’autre choix », a expliqué Lempainen. « Sa blessure était extrêmement grave, et la chirurgie était la seule solution. Avec ce type de lésion aux ischio-jambiers, il ne pouvait pas poursuivre sa carrière professionnelle au plus haut niveau. Nous regrettons qu’il ne puisse pas participer à la Coupe du monde cet été. »

    Il a ajouté : « Lorsqu’un joueur de ce niveau se blesse gravement aux ischio-jambiers, il lui faut généralement entre quatre et six mois avant de pouvoir retrouver la compétition au plus haut niveau. »

    Ces estimations permettent à Mourinho de considérer Militão comme l’une de ses « meilleures recrues » de ce début de saison, aux côtés de Rodrygo et Ferland Mendy, eux aussi en convalescence.

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