L’homme de 50 ans sera officiellement présenté ce vendredi comme le sélectionneur du Sénégal, date à laquelle il doit également annoncer sa toute première liste. Un accord concernant sa nomination a été trouvé le mois dernier, marquant une étape personnelle majeure pour l’ancien milieu de terrain.

Si Vieira a disputé 107 sélections avec la France, il est né à Dakar, la capitale sénégalaise. Il a quitté le pays pour l’Europe à l’âge de huit ans, avant de lancer sa carrière professionnelle à Cannes.

Ses liens avec son pays natal sont restés forts. Il y est notamment retourné en 2003, au sommet de sa notoriété en Premier League, pour aider à créer une académie de football locale. Désormais, il prend place sur le banc pour remplacer Pape Thiaw et guider l’avenir du football du pays.