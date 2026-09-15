Getty Images Sport
Traduit par
Patrick Vieira sort du silence sur son retour émouvant à la maison alors que la légende d'Arsenal prend les rênes de l'équipe nationale du Sénégal
Un retour à la maison très attendu
L’homme de 50 ans sera officiellement présenté ce vendredi comme le sélectionneur du Sénégal, date à laquelle il doit également annoncer sa toute première liste. Un accord concernant sa nomination a été trouvé le mois dernier, marquant une étape personnelle majeure pour l’ancien milieu de terrain.
Si Vieira a disputé 107 sélections avec la France, il est né à Dakar, la capitale sénégalaise. Il a quitté le pays pour l’Europe à l’âge de huit ans, avant de lancer sa carrière professionnelle à Cannes.
Ses liens avec son pays natal sont restés forts. Il y est notamment retourné en 2003, au sommet de sa notoriété en Premier League, pour aider à créer une académie de football locale. Désormais, il prend place sur le banc pour remplacer Pape Thiaw et guider l’avenir du football du pays.
- Getty Images Sport
« Honoré et fier »
Sur les réseaux sociaux, avant sa conférence de presse officielle, l'ancien entraîneur de Crystal Palace et de Nice a fait part de sa gratitude concernant cette nomination.
« Honoré et fier de rejoindre le Sénégal en tant que sélectionneur de l'équipe nationale A », a écrit Vieira dans sa story Instagram.
Il a ajouté : « Je remercie la Fédération sénégalaise de football pour sa confiance. J'ai hâte de rencontrer le groupe et de commencer à travailler ensemble sur les prochaines étapes. Allez les Lions ! »
Recoller les morceaux
Vieira hérite d’un effectif secoué à la fois par un crève-cœur sur le terrain et par une grave controverse en dehors. Sous l’ancien sélectionneur Thiaw, le Sénégal a subi un effondrement spectaculaire en Coupe du monde, laissant filer une avance de 2-0 en fin de match contre la Belgique en seizièmes de finale pour s’incliner 3-2 après prolongation.
Cette déception faisait suite à une campagne de Coupe d’Afrique des nations en janvier extrêmement controversée. Alors que le Sénégal avait initialement remporté la finale, il s’est vu retirer son titre continental en guise de sanction pour avoir quitté la pelouse lors d’un affrontement chaotique contre le Maroc. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a limogé Thiaw après la Coupe du monde, expliquant que son renvoi était « dans le meilleur intérêt du football sénégalais ».
Ce nouveau poste représente la première expérience de Vieira sur la scène internationale. Sa carrière d’entraîneur en club l’a conduit à New York City FC, Nice, Crystal Palace et Strasbourg. Il a plus récemment dirigé le club italien du Genoa, qu’il a quitté en novembre 2025 après avoir obtenu 10 victoires en 37 matches.
- AFP
Naviguer entre les qualifications et les recours devant le TAS
Il n’y aura pas de période de grâce pour la légende d’Arsenal, avec d’importantes qualifications pour la CAN qui se profilent plus tard ce mois-ci. Le mandat de Vieira débute avec des tests immédiats face au Mozambique et à l’Éthiopie. Il doit rapidement remobiliser un groupe touché et mettre en place sa philosophie tactique pour assurer une qualification sans accroc au prochain tournoi.
Parallèlement à la reconstruction sur le terrain, un dossier majeur en coulisses approche d’un dénouement. Le Sénégal a fait appel de la décision de lui retirer son titre de la CAN, avec une audience privée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) programmée le 8 octobre à Lausanne, en Suisse. Vieira espérera une issue positive en dehors du terrain alors qu’il cherche à guider la nation vers une nouvelle ère sur le terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles