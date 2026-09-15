Nouveaux développements concernant le recours du Sénégal contre le sacre du Maroc

Des rapports sénégalais ont révélé de nouveaux développements dans le dossier juridique lié à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, après que la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la Confédération africaine de football (CAF) concernant le droit du Maroc au titre.

Selon le site sénégalais « Senenews », le Tribunal arbitral du sport devrait tenir sa première réunion sur l'affaire le 8 octobre prochain.

Le site a précisé que cette date ne verra pas le prononcé du verdict définitif dans le litige entre les deux sélections, contrairement à ce qui était attendu.

Il a indiqué que d'autres séances et réunions se tiendront avant que le tribunal ne parvienne à sa décision finale, et que par conséquent le sort du titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ne sera pas tranché lors de la réunion d'octobre.

L'affaire remonte à la finale qui a opposé le Sénégal et le Maroc, marquée par une forte tension au cours des dernières minutes.

La sélection sénégalaise avait célébré le sacre après sa victoire sur le terrain, avant que le Maroc ne dépose un recours devant les commissions de la Confédération africaine.

La commission d'appel de la CAF a accepté le recours marocain, une décision qui a conduit à l'attribution du titre au Maroc et à la destitution du sacre du Sénégal, ce dernier décidant alors de saisir le Tribunal arbitral du sport afin de contester la décision.

« Senenews » a précisé que le cœur du litige est principalement lié aux événements survenus dans le temps additionnel, après l'octroi d'un penalty en faveur du Maroc.

Un certain nombre de joueurs de la sélection sénégalaise avaient brièvement quitté le terrain en signe de protestation contre la décision arbitrale, ce qui a provoqué l'interruption du match, un incident devenu l'un des éléments principaux du dossier disciplinaire.

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