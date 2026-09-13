Édouard Mendy, gardien de but d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection du Sénégal, après un parcours historique de huit années.

Mendy a publié une vidéo sur son compte officiel Instagram, dans laquelle il a annoncé mettre un terme à sa carrière avec les Lions de la Teranga, commentant : « Merci, Sénégal ».

La vidéo publiée par le gardien sénégalais retrace ses principaux accomplissements avec la sélection de son pays, depuis sa première apparition en 2018 jusqu'à la disputer de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Parmi les plus grandes réussites évoquées par Mendy figurent les deux sacres à la Coupe d'Afrique des nations, aux dépens de l'Égypte en 2021 et face au Maroc en 2025.

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Le gardien sénégalais n'a pas tenu compte de la décision prise par la suite de retirer le titre de l'édition 2025 à la sélection de son pays par la Confédération africaine de football, au motif du retrait des joueurs avant la fin du temps réglementaire de la finale face au Maroc.

Il convient de rappeler que Mendy a rejoint pour la première fois la sélection du Sénégal en 2018, sous la direction de l'entraîneur Aliou Cissé, disputant avec elle 59 matches, au cours desquels ses cages ont encaissé 34 buts, tandis qu'il a gardé sa cage inviolée lors de 31 rencontres.

Durant ce parcours historique, le joueur de 34 ans a mené la sélection du Sénégal à un unique sacre en Coupe d'Afrique des nations en 2021, en plus d'avoir atteint la finale à deux reprises, en 2019 et en 2025, et de s'être qualifié également deux fois pour la Coupe du monde, en 2022 et en 2026.