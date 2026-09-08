Et bien que Ronaldo ait été le principal artisan du sacre d'Al-Nassr, il n'a pas été nommé, à l'instar de son coéquipier Sadio Mané, qui n'a inscrit que 10 buts la saison dernière en Roshn Saudi League, pour 6 passes décisives.
Il apparaît clairement que la raison de la nomination de Mané réside dans ses performances internationales avec la sélection du Sénégal, après qu'il l'a menée à la qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, et même à la conquête du titre, avant que celui-ci ne soit retiré par une décision administrative de la Confédération africaine de football.
Mais en contrepartie, Mané n'a inscrit aucun but à la Coupe du monde 2026, se contentant d'une seule passe décisive lors d'un Mondial que les « Lions de la Teranga » ont quitté prématurément dès les seizièmes de finale.
Et si atteindre la finale d'une compétition continentale, assorti de quelques belles prestations en championnat, constitue un accomplissement suffisant pour valoir à Mané une nomination au Ballon d'or, la question demeure de savoir pourquoi Ronaldo n'a pas été nommé pour le remporter en 2025.
Ronaldo a mené la sélection du Portugal au sacre en Ligue des nations de l'UEFA 2025, après avoir décroché le titre de meilleur buteur de la Roshn Saudi League et conduit Al-Nassr à la troisième place, derrière Al-Ittihad et Al-Hilal.
Malgré cela, Ronaldo n'a pas été nommé pour remporter le Ballon d'or, laissant ouverte la porte aux interrogations sur la raison de son exclusion permanente de ces nominations depuis son transfert dans le championnat saoudien.