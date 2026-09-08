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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

Traduit par

Le championnat saoudien a exposé la contradiction : pourquoi Ronaldo n'a-t-il pas été nommé pour le Ballon d'Or ?

FEATURES
Ballon d'Or
C. Ronaldo
Sadio Mané
J. Quinones
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Quadisiya
Coupe du monde
Africa Cup of Nations
UEFA Nations League A
Portugal
Sénégal
Mexico
Portugal
Sénégal
Mexique
Arabie saoudite

Le crack portugais a-t-il été victime d'une injustice ?

La malédiction du championnat saoudien a continué de poursuivre le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, le privant d'une nouvelle nomination pour remporter le Ballon d'Or.

Le magazine français « France Football » a dévoilé, ce mardi, la liste complète des nommés pour le Ballon d'Or 2026, décerné au meilleur joueur du monde.

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  • Clap quatrième prise

    Et bien que la liste ait inclus des joueurs de la Roshn Saudi League, Ronaldo n'en faisait pas partie, les deux joueurs étant le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier à Al-Nassr, et le Mexicain Julian Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah.

    C'est désormais la quatrième fois consécutive que la star portugaise n'est pas incluse dans la liste préliminaire des candidats à la victoire du Ballon d'Or.

    Cette série négative fait suite à une autre série positive, qui s'est étendue sur 18 ans, durant lesquels Ronaldo n'a jamais été absent de la liste préliminaire des candidats à la victoire du Ballon d'Or.

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  • Le championnat saoudien a-t-il privé Ronaldo du Ballon d'Or ?

    Le plus étrange, c'est que cette série négative a débuté depuis l'arrivée de Ronaldo dans le championnat saoudien, et plus précisément dans les rangs d'Al-Nassr, en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

    Certains ont estimé que la raison en était que Ronaldo évolue dans la Roshn Saudi League, sans avoir remporté de grands succès avec Al-Nassr, ni même sur le plan international avec la sélection du Portugal.

  • Pourquoi Quiñones et Mané, et pas Ronaldo ?

    Mais le plus étrange, c'est que Cuenonis a été nommé pour la première fois candidat au Ballon d'or après sa toute première saison couronnée par le titre de meilleur buteur du championnat saoudien, ce qui n'était pas arrivé à Ronaldo, lauréat du même trophée à deux reprises.

    Il est vrai que Cuenonis a brillé lors de la Coupe du monde 2026, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive, mais Ronaldo a lui aussi marqué 3 buts au Mondial, avant d'être éliminé en huitièmes de finale, le tour au cours duquel la sélection du Mexique a également été écartée.

    Sur le plan national, Ronaldo a surpassé Cuenonis au niveau collectif, en menant Al-Nassr au sacre en championnat saoudien après sept ans d'attente.

    La star portugaise a été le principal artisan du titre d'Al-Nassr, grâce à ses 28 buts inscrits en Roshn Saudi League, avec 5 buts d'avance sur Cuenonis, qui a terminé à la quatrième place avec Al-Qadisiya.

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  • Le casse-tête de la réussite en sélection

    Et bien que Ronaldo ait été le principal artisan du sacre d'Al-Nassr, il n'a pas été nommé, à l'instar de son coéquipier Sadio Mané, qui n'a inscrit que 10 buts la saison dernière en Roshn Saudi League, pour 6 passes décisives.

    Il apparaît clairement que la raison de la nomination de Mané réside dans ses performances internationales avec la sélection du Sénégal, après qu'il l'a menée à la qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, et même à la conquête du titre, avant que celui-ci ne soit retiré par une décision administrative de la Confédération africaine de football.

    Mais en contrepartie, Mané n'a inscrit aucun but à la Coupe du monde 2026, se contentant d'une seule passe décisive lors d'un Mondial que les « Lions de la Teranga » ont quitté prématurément dès les seizièmes de finale.

    Et si atteindre la finale d'une compétition continentale, assorti de quelques belles prestations en championnat, constitue un accomplissement suffisant pour valoir à Mané une nomination au Ballon d'or, la question demeure de savoir pourquoi Ronaldo n'a pas été nommé pour le remporter en 2025.

    Ronaldo a mené la sélection du Portugal au sacre en Ligue des nations de l'UEFA 2025, après avoir décroché le titre de meilleur buteur de la Roshn Saudi League et conduit Al-Nassr à la troisième place, derrière Al-Ittihad et Al-Hilal.

    Malgré cela, Ronaldo n'a pas été nommé pour remporter le Ballon d'or, laissant ouverte la porte aux interrogations sur la raison de son exclusion permanente de ces nominations depuis son transfert dans le championnat saoudien.

  • Le lauréat du Ballon d'Or

    Quoi qu'il en soit, Ronaldo reste une figure historique du Ballon d'Or, en particulier au niveau des nominations.

    La star portugaise demeure le joueur le plus souvent nommé sur la liste préliminaire du Ballon d'Or, avec 18 fois, devançant d'une seule fois son rival argentin Lionel Messi.

    En revanche, le défenseur italien Paolo Maldini arrive en troisième position avec 13 fois, devançant le Néerlandais Johan Cruyff, l'Allemand Franz Beckenbauer et le Français Karim Benzema, avec 12 fois chacun.