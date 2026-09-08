La malédiction du championnat saoudien a continué de poursuivre le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, le privant d'une nouvelle nomination pour remporter le Ballon d'Or.

Le magazine français « France Football » a dévoilé, ce mardi, la liste complète des nommés pour le Ballon d'Or 2026, décerné au meilleur joueur du monde.

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