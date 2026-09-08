Dembélé a en grande partie assuré cette récompense grâce à ses performances, qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait encore une fois peser lourd dans la course au Ballon d’Or cette saison. Cependant, c’était aussi une année de Coupe du monde, donc les prestations de l’été en Amérique du Nord pourraient avoir une énorme influence sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs ont pu non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grandes compétitions au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la lutte pour le Ballon d’Or, personne ne pouvant plus rien faire pour défendre sa candidature. Le Power Ranking du Ballon d’Or de GOAL suit depuis neuf mois les candidats les plus probables au Ballon d’Or 2026, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre…