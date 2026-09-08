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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Classement des favoris du Ballon d'Or 2026 : Harry Kane, Lamine Yamal et Lionel Messi mènent la danse dans la bataille pour le Ballon d'Or

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo qui semble désormais s’éloigner dans le rétroviseur, la lutte pour le Ballon d’Or n’a sans doute jamais paru aussi ouverte depuis près de 20 ans, avec d’innombrables joueurs qui entament désormais chaque saison en pensant avoir une chance de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d’une carrière plombée par les blessures et l’irrégularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, et il figure encore parmi un peloton très dense de prétendants en 2026.

Dembélé a en grande partie assuré cette récompense grâce à ses performances, qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait encore une fois peser lourd dans la course au Ballon d’Or cette saison. Cependant, c’était aussi une année de Coupe du monde, donc les prestations de l’été en Amérique du Nord pourraient avoir une énorme influence sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs ont pu non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grandes compétitions au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la lutte pour le Ballon d’Or, personne ne pouvant plus rien faire pour défendre sa candidature. Le Power Ranking du Ballon d’Or de GOAL suit depuis neuf mois les candidats les plus probables au Ballon d’Or 2026, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre…

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, sept passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Il ne fait aucun doute que Ferran Torres a inscrit le but le plus important de toute la saison 2025-2026 lorsqu’il a marqué l’unique but de la finale de la Coupe du monde pendant la prolongation, dans le New Jersey, et il est juste de dire que cette réalisation pèse lourd dans sa nomination au Ballon d’Or, d’autant plus que son tournoi avec l’Espagne jusque-là avait été plutôt décevant.

    Cela dit, il a aussi apporté son lot de buts au FC Barcelone, qui a défendu avec succès son titre en Liga, tandis que son excellent début de vie au PSG devrait l’aider à récolter quelques votes.

    • Publicité
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-2026 : quatre buts, six passes décisives, 31 clean sheets. Vainqueur de la Premier League.

    Peut-être qu’aucun joueur n’incarne davantage l’Arsenal moderne que Gabriel Magalhaes, l’international brésilien s’étant imposé comme l’une des armes les plus dangereuses de Premier League sur coups de pied arrêtés, tandis que son style de défense physique a rarement été aussi en vogue au cours des deux dernières décennies qu’il ne l’est aujourd’hui.

    Si William Saliba reste toujours aussi élégant, Gabriel peut désormais être considéré comme le plus influent du duo de défenseurs centraux d’Arsenal. Cependant, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions jouera sans aucun doute contre lui dans le vote du Ballon d’Or, tout comme l’élimination relativement précoce du Brésil à la Coupe du monde.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    En 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. A remporté la Serie A et la Coupe d’Italie.

    Bien qu’il ait été éliminé de manière embarrassante de la Ligue des champions par Bodo/Glimt, l’Inter a tout de même réussi une saison aboutie, puisque le club lombard s’est adjugé le titre de Serie A avant de triompher en finale de la Coupe d’Italie. Comme lors des années précédentes, Lautaro Martinez a été le moteur de ce succès.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat d’Italie avec trois buts d’avance, et a emporté cette forme jusqu’à la Coupe du monde, où il a inscrit des buts cruciaux pour l’Argentine, dont le but de la victoire en demi-finale contre l’Angleterre. Malheureusement, Lautaro n’a pas quitté le banc en finale, l’Albiceleste ayant privilégié la solidité défensive, ce qui l’a empêché de rééditer le but victorieux qu’il avait inscrit en finale de la Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Quatre buts, 18 passes décisives, 21 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Le meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore réalisé une excellente saison avec le PSG, et il est revenu de blessure juste à temps pour jouer pleinement son rôle dans leur triomphe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l'instant, il peut aussi se dire champion d'Afrique après la décision de la CAF d'annuler le résultat de la controversée finale de la Coupe d'Afrique des nations, même si l'appel du Sénégal pourrait encore inverser cette décision. Quoi qu'il en soit, le Maroc s'est une nouvelle fois affirmé comme la référence du continent lors de la Coupe du monde, Hakimi se montrant décisif au cours de leur parcours jusqu'aux quarts de finale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 15 buts, six passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient s’être envolées après une saison très décevante au Real Madrid, marquée à deux reprises par des passages à l’infirmerie pendant sa convalescence. Cependant, ce que Bellingham a produit avec l’Angleterre à la Coupe du monde lui a valu une place sur la liste finale.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales, avec un total de sept buts, dont des doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège lors de la phase à élimination directe. Et même si l’Angleterre a encore échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham ont probablement laissé un souvenir durable aux votants du Ballon d’Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a vécu une année 2025 cauchemardesque en termes de performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga sur l’ensemble de l’année civile, alors que sa quête de revanche pour le Ballon d’Or a tourné court. Cependant, comme le dit le vieil adage, « la forme est temporaire, la classe est permanente », et Vini a montré qu’il pouvait toujours se révéler décisif lors d’une période faste au début de l’année 2026, marquée notamment par quatre buts en six matches à élimination directe de la Ligue des champions.

    Le talent formé à Flamengo n’a pas retrouvé son meilleur niveau à temps pour aider à ramener un trophée au Bernabéu, mais il est tout de même parvenu à mettre fin à son bilan abyssal avec le Brésil en montrant la voie avec quatre buts pendant la Coupe du monde, même s’il n’a pas pu porter la Seleção au-delà des huitièmes de finale, et l’attente d’une sixième étoile se poursuit.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-2026 : Huit buts, 15 passes décisives. A remporté la Premier League.

    Declan Rice s'est imposé comme l'un des milieux de terrain de classe mondiale grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de monter en puissance depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants d'Arsenal dans la conquête du titre de Premier League, tout en jouant également un grand rôle dans le parcours qui a mené le club jusqu'à la finale de la Ligue des champions.

    Les projections balle au pied de Rice, son activité défensive et la qualité de ses coups de pied arrêtés ont fait que les matches lui ont rarement échappé, et il a continué à apporter des contributions décisives pendant le parcours de l'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde malgré des blessures et une maladie contractées en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : sept buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru bien du chemin depuis son prêt décevant à Wolverhampton en 2021 jusqu’à une place sur le podium du Ballon d’Or en 2025, et le maître à jouer du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Assurément, il a évolué à ce niveau pendant une grande partie de la saison dernière, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu tandis que l’équipe de Luis Enrique remportait de nouveau à la fois la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Vitinha a été désigné homme du match lors de la finale de cette dernière compétition, et a continué à donner le tempo au Portugal pendant la Coupe du monde, même si la sélection portugaise dans son ensemble a énormément déçu en route vers une élimination en huitièmes de finale face à l’Espagne.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Trois buts, six passes décisives. A remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a en réalité manqué une bonne partie de la saison en raison d’une blessure, mais en tant que joueur le plus titré de la saison 2025-2026, il a tout de même trouvé sa place dans la liste restreinte du Ballon d’Or. Le joueur du PSG a su apporter des contributions importantes au succès de son équipe sur la scène nationale et européenne, en formant une nouvelle fois un tiers du meilleur milieu de terrain de la planète.

    Ruiz a ensuite répondu présent avec l’Espagne lors de son parcours triomphal en Coupe du monde, après avoir intégré le onze de départ pendant les phases à élimination directe. L’ancien joueur de Naples n’a toujours pas connu la défaite en 50 apparitions avec la Roja, lui qui, véritable porte-bonheur, a désormais ajouté un titre mondial au titre européen qu’il avait contribué à remporter en 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les supporters de Liverpool pourraient être excusés de se demander si la saison 2025-2026 n’aurait pas été bien plus réussie si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le sacre de Liverpool en 2024-2025, mais son désir de relever un nouveau défi a conduit le club à accepter une offre de 75 M€ (65,5 M£/88 M$) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Diaz n’a pas regardé en arrière depuis, ayant développé une belle entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers au Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été splendides, tandis que ses performances enthousiasmantes en Ligue des champions auront assurément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement encore échoué en Europe. Il a aussi offert quelques moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si elle a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelone)

    En 2025-2026 : Un but, deux passes décisives, 26 clean sheets. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal au moment où l'Espagne abordait la Coupe du monde, mais il a finalement été éclipsé par un autre adolescent du FC Barcelone en la personne de Pau Cubarsi. Le joueur de 19 ans a confirmé une nouvelle saison couronnée de titres avec le Barça en se révélant véritablement sur la scène mondiale, Cubarsi étant considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du tournoi en Amérique du Nord.

    Le défenseur a été nommé meilleur jeune joueur après la victoire de l'Espagne en finale, Cubarsi ayant joué un rôle clé dans le fait que la Roja n'a concédé que 10 tirs cadrés et un seul but sur la route du sacre.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres standards très élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » au début de la campagne 2025-2026, devenant à lui seul un véritable bélier pour Manchester City, qui cherchait à se réaffirmer comme un prétendant aux plus grands trophées. Une disette survenue ensuite au début de l'année 2026 a menacé de ruiner à la fois les chances de Haaland pour le Ballon d'Or et les espoirs de titre de City, éliminé de la Ligue des champions, mais le joueur comme l'équipe ont réagi en remportant la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal jusqu'au bout dans la course au titre en Premier League.

    Ainsi, même si Haaland n'a pas décroché les trophées les plus prestigieux à sa portée, sa candidature au Ballon d'Or a incontestablement été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, où son attaquant vedette en a pleinement profité en inscrivant sept buts lors de leur tout premier parcours jusqu'en quarts de finale.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité l’impact que Dembele a pu avoir lors de la première moitié de saison du PSG, si bien que la défense de son Ballon d’Or semblait hors de portée. Cependant, après avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, il s’est remis dans la course en retrouvant sa meilleure forme, notamment avec des prestations décisives contre Liverpool puis le Bayern Munich en phase à élimination directe de la Ligue des champions, avant de marquer à nouveau lors de la victoire en finale contre Arsenal.

    Dembele devait encore avoir un impact en Coupe du monde pour renforcer son dossier, et il a enfin inscrit les premiers buts de sa carrière dans le tournoi, avec notamment un triplé contre la Norvège comme moment phare de sa campagne à six buts. Cependant, il a par ailleurs été éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, ce qui signifie qu’un deuxième Ballon d’Or consécutif est désormais presque certainement hors d’atteinte.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    S’il fallait couronner le joueur le plus marquant des phases à élimination directe de la Ligue des champions, alors Khvicha Kvaratskhelia serait au-dessus de presque tout le monde. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches consécutifs en phase à élimination directe, avec quelques réalisations splendides dans le lot, alors que le tenant du titre s’est frayé un chemin vers un nouveau sacre européen.

    La forme de Kvaratskhelia sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces mêmes sommets, tandis que l’échec de la Géorgie à se qualifier pour la Coupe du monde menace de plafonner sa position au classement final du Ballon d’Or. Il existe encore une voie vers au moins le podium pour celui qu’on surnomme « Kvaradona », et il pouvait difficilement faire davantage pour y parvenir.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelone)

    En 2025-2026 : Deux buts. Vainqueur de la Coupe du monde, de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après son retour de la blessure aux ligaments croisés antérieurs qui a ruiné ses espoirs de défendre son Ballon d'Or 2024, Rodri n'a pas semblé être le même joueur pendant une grande partie de la saison 2025-2026. Même s'il a eu ses moments sous le maillot de Manchester City, avec deux trophées à la clé, il a continué à composer avec des problèmes de forme physique et a parfois semblé en manque de rythme.

    Cependant, tout cela a été oublié lors de la Coupe du monde, où Rodri a été l'un des joueurs les plus remarqués avec l'Espagne au moment de décrocher son deuxième titre. Élu meilleur joueur du tournoi, Rodri est soudainement revenu en bonne place dans la course à un autre Ballon d'Or que beaucoup pensaient hors de portée.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappe met enfin la main sur le Ballon d’Or ? Presque dès le moment où il a émergé à l’adolescence à Monaco, l’attaquant a été présenté comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappe attend toujours son heure pour monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu faire davantage pour se donner la meilleure chance possible de mettre fin à cette attente, tant Mbappe a porté un Real Madrid en difficulté, au point de contracter une blessure au genou dont il a eu du mal à se remettre complètement. Pendant ce temps, les espoirs des Merengue de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappe a toutefois tendance à réserver ses meilleures performances aux Coupes du monde et, pour le troisième tournoi de suite, il a été l’un des joueurs les plus en vue, ses 10 buts lui offrant un historique deuxième Soulier d’Or.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 26 buts, 41 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

    Quiconque pensait que Michael Olise aurait du mal à franchir le cap entre Crystal Palace et le Bayern Munich s’est lourdement trompé, l’ailier ayant enchaîné deux années de performances fantastiques avec le champion de Bundesliga. Aussi capable de marquer que de créer des buts pour les autres, le joueur de 24 ans est devenu l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe, tout en laissant également son empreinte en Ligue des champions, notamment contre le Real Madrid en quarts de finale, qu’il a mis au supplice pendant de longues périodes au Bernabéu avant de conclure la double confrontation par un but au retour en Bavière.

    Les performances d’Olise en club l’ont aussi aidé à s’installer dans le onze de départ de l’équipe de France malgré une concurrence intense, et il a été l’une des stars du parcours des Bleus en Coupe du monde, sa créativité et sa qualité de passe l’ayant aidé à délivrer un total record de sept passes décisives.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. A remporté la MLS Cup.

    On pensait que l’époque où Lionel Messi était ne serait-ce que nommé pour le Ballon d’Or était révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup avant de briller lors de la Coupe du monde avec l’Argentine, il existe encore une réelle possibilité que le lauréat à huit reprises ajoute un nouveau Ballon d’Or à sa collection.

    Messi s’est montré nettement au-dessus du lot en route vers un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec à lui seul six buts et sept passes décisives lors des six matches de play-offs de Miami, et ce succès au niveau du club doit assurément être pris en compte lorsque les votants au Ballon d’Or rempliront leur bulletin.

    Il a ensuite inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde de très haut vol, et même s’il n’a pas pu porter l’Argentine jusqu’au bout cette fois-ci, il en a fait assez pour montrer qu’à 39 ans, il reste l’un des meilleurs joueurs de la planète, sinon le meilleur.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone)

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d'Or à l'aube de la saison, Lamine Yamal est en très bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter la récompense, et il n'aurait même pas besoin de la gagner en 2026 pour y parvenir ! Les performances de l'adolescent du FC Barcelone lors des dernières phases de la Ligue des champions 2024-2025 l'ont fait apparaître, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembele au vote en a été la preuve.

    Certains estiment encore que Yamal doit se montrer plus décisif dans les plus grands matches, tandis que d'autres s'inquiètent du fait que le nombre de rencontres qu'il a disputées à un si jeune âge entraîne une augmentation des problèmes de blessure, ce qui a finalement mis un terme prématuré à sa saison en club et joué un rôle dans son rendement limité avec l'Espagne lors de la Coupe du monde. Il a tout de même réussi à exposer son dynamisme unique alors que la Roja est allée au bout en Amérique du Nord, mais l'incapacité de Yamal à imposer sa propre empreinte individuelle sur le tournoi signifie qu'il pourrait encore échouer de très peu dans la course au Ballon d'Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 73 buts, huit passes décisives. A remporté la Bundesliga, la DFB-Pokal et la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours ceux qui n’apprécieront pas pleinement Harry Kane, mais maintenant qu’il s’est enfin débarrassé de cette étiquette de joueur sans trophée dont tant de gens se servaient pour le frapper, l’attaquant du Bayern Munich ressemble à un homme en mission, totalement déterminé à montrer qu’il mérite lui aussi une reconnaissance individuelle alors qu’il continue de trouver le chemin des filets à un rythme remarquable.

    En plus d’empiler les buts, Kane a mis en valeur l’étendue de son jeu avec un effet dévastateur pour le champion de Bundesliga, tandis qu’il a inscrit six buts pour l’Angleterre lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde. Le fait d’échouer si près du but en Amérique du Nord a ouvert la porte à d’autres pour lui ravir le Ballon d’Or, mais étant donné qu’il s’agit d’une récompense régulièrement attribuée au joueur ayant réalisé la meilleure saison individuelle, il est difficile de contester que Kane ne termine pas sur la plus haute marche du podium.