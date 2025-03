VIDEO: Sergio Ramos breaks out Cristiano Ronaldo ‘Siuuu’ celebration & slams the phone down after powering home trademark header for Liga MX side Monterrey S. Ramos Monterrey Liga MX C. Ronaldo Real Madrid

Sergio Ramos celebrated scoring a trademark header for Monterrey with a Cristiano Ronaldo 'Siu' celebration followed by slamming down a pretend phone.