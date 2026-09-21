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FA Cup
FA Cup Overview
FA Cup, fixtures & results
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Friday, April 3
Saturday, April 4
Friday, April 24
Saturday, April 25
Friday, May 15
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Swansea City
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|7
|17
|2
|West Ham United
|8
|4
|3
|1
|22
|11
|11
|15
|3
|Middlesbrough
|8
|4
|3
|1
|16
|12
|4
|15
|4
|Wolverhampton Wanderers
|7
|4
|2
|1
|15
|10
|5
|14
|5
|West Bromwich Albion
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14