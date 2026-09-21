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FA Cup

FA Cup Overview

Adebayo Akinfenwa Nico O'Reilly

Nico O'Reilly lifts lid on his aim to win a historic quadruple with Man City

Manchester City full-back Nico O'Reilly has revealed how he's determined to win all four trophies on offer with Enzo Maresca's side this season. Speaking exclusively to Adebayo Akinfenwa on a special episode of the Beast Mode On Podcast after he received his PFA Young Player of the Year award, the England defender opened up on his goals for the 2026-27 campaign and has agreed to perform a 'Beast Mode' celebration when he next finds the net.

ExclusiveN. O'Reilly
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FA Cup, fixtures & results

Friday, April 3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
FT
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Saturday, April 4
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FT
pen 2 - 4
Friday, April 24
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FT
Saturday, April 25
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Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Friday, May 15
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Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Swansea City crestSwansea City8521136717
W
W
L
D
W
2West Ham United crestWest Ham United843122111115
D
W
W
W
W
3Middlesbrough crestMiddlesbrough84311612415
D
D
W
W
D
4Wolverhampton Wanderers crestWolverhampton Wanderers74211510514
W
W
D
L
W
5West Bromwich Albion crestWest Bromwich Albion8422108214
L
D
W
W
D
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