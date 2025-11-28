Finn Fichtner

Volontär US-Sport

📝Bio:

Der Beruf des Sportjournalisten schien eher ein entfernter Traum als ein realistisches Ziel. Ein Schülerpraktikum schreckte mich zunächst ab und ich wollte mich nach der Schule dem vermeintlichen Ernst des Lebens widmen, studierte anschließend Politikwissenschaft und Rechtswissenschaften. Nachdem es mich daraufhin ins politische Berlin verschlagen hatte, kehrte ich in die nördliche Heimat zurück und beschloss, dem Sport eine zweite Chance zu geben und fand mich bei meinem Herzensverein wieder. Während ich hier hauptsächlich fürs Reden zuständig war und parallel für den NDR im Radio arbeitete, landete ich 2024 zudem schreibend bei SPOX und GOAL. Seit 2025 bin ich als Volontär mit dem Schwerpunkt US-Sport Teil des Teams.

⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Hinter den Deichen und auf den Bolzplätzen einer norddeutschen Kleinstadt groß geworden, lernte ich schnell den Fußball spielend lieben und ein erster Besuch im Volkspark entflammte mein Herz früh für zaubernde Zehner, Rafael van der Vaart und den Hamburger Sport-Verein. "Alles, was ich im Leben über Moral gelernt habe, verdanke ich dem Fußball", fasste Albert Camus einst passend zusammen und beschreibt damit die Faszination, die dieser Sport mit all seinen kleinen und großen Facetten auch außerhalb des Spielfelds noch immer auf mich ausübt, ganz wunderbar.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

US-Sport

Spielberichte, News und Analysen zur NBA

allem, was die wunderbare Welt des König Fußballs so hergibt

🌟Mein liebster Fußball-Moment:

Wer den einstigen Glauben an die Unabsteigbarkeit, die Fassungslosigkeit 2018, die Lächerlichkeit all der folgenden Frühlings-"Witze", die Pleiten in der Relegation und die ominöse Nachspielzeit in Regensburg erlebt hat, der fand am 10. Mai 2025 im Volksparkstadion seinen Frieden mit dem - sofern es ihn denn gibt - Fußballgott. Die Anspannung eines ganzen Stadions, die einem kollektiven "Das-passiert-gerade-wirklich-Gefühl" weicht und im Freudentaumel einer ganzen Stadt einen verdienten Höhepunkt findet - so schön wie beim Aufstieg wird es wohl nie wieder, mein Fußballherz war nie voller.