Im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) gelingt Nicolas Jackson sein erster Bundesligatreffer für den FC Bayern München. Der Angreifer bejubelt seinen Treffer emotional und gedenkt einem verstobenem Freund.
"Mein Bruder": FC Bayerns Nicholas Jackson mit emotionaler Botschaft nach Tor-Premiere
WAS IST PASSIERT?
Nach 31 Spielminuten nickte der Stürmer aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Konrad Laimer zur 2:0-Führung ein. Im Anschluss lief Jackson in Richtung der Eckfahne, zog sich sein Trikot über den Kopf und enthüllte eine emotionale Botschaft auf seinem Unterziehshirt: "RIP, MY BRO FOKZO."
"Fokzo" war der Spitzname von Ibrahima Fokene Sane, wie die Bild berichtet. Er war in seinem Heimatland Senegal eine bekannte Persönlichkeit und Präsident des Senegal Motors Club. Wie der Club mitteilte, war er am Montag, den 27. Oktober, nach einer Krankheit verstorben.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Jackson war gegen Leverkusen überraschend in die Startelf gerückt. Trainer Vincent Kompany hatte seinen Angreifer, der bisher viel Kritik einstecken musste, bereits vor der Partie gegen Bayer auf der Pressekonferenz vehement verteidigt. Als Ersatz für Harry Kane, der wie insgesamt sieben FCB-Profis einer Mega-Rotation zum Opfer fiel, zahlte der Neuzugang vom FC Chelsea das Vertrauen zurück.
Zwar hatte er bis zu seinem Tor erneut Probleme, gut in das Kombinationsspiel der Bayern eingebunden zu sein, doch war nach dem Treffer immer besser aufgelegt. Im Laufe der Partie kam er noch zu zwei weiteren guten Chancen und traf in der 40. Minute gar erneut. Aufgrund einer Abseitsposition verpasste er jedoch seinen ersten Doppelpack im Dress des deutschen Rekordmeisters.
WIE GEHT ES WEITER?
Am Dienstag treffen Jackson und die Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain. Nach dem Kracher in der Königsklasse wartet auf den souveränen Tabellenführer der Bundesliga noch ein Auswärtsspiel bei Union Berlin am kommenden Samstag, bevor es in die Länderspielpause geht.