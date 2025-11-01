"Mein Bruder": FC Bayerns Nicholas Jackson mit emotionaler Botschaft nach Tor-Premiere

Jackson war gegen Leverkusen überraschend in die Startelf gerückt. Trainer Vincent Kompany hatte seinen Angreifer, der bisher viel Kritik einstecken musste, bereits vor der Partie gegen Bayer auf der Pressekonferenz vehement verteidigt. Als Ersatz für Harry Kane, der wie insgesamt sieben FCB-Profis einer Mega-Rotation zum Opfer fiel, zahlte der Neuzugang vom FC Chelsea das Vertrauen zurück.

Zwar hatte er bis zu seinem Tor erneut Probleme, gut in das Kombinationsspiel der Bayern eingebunden zu sein, doch war nach dem Treffer immer besser aufgelegt. Im Laufe der Partie kam er noch zu zwei weiteren guten Chancen und traf in der 40. Minute gar erneut. Aufgrund einer Abseitsposition verpasste er jedoch seinen ersten Doppelpack im Dress des deutschen Rekordmeisters.