Dietmar Hamann, ehemaliger Spieler des FC Liverpool und heutiger TV-Experte, hat Mohamed Salah für dessen Leistung bei der jüngsten 1:4-Pleite in der Champions League gegen die PSV Eindhoven heftig kritisiert. Zudem stellt er eine klare Forderung an Reds-Coach Arne Slot.
Dietmar Hamann teilt gegen einen Superstar des FC Liverpool aus: "Eine Schande für einen Spieler auf diesem Level"
Bei RTE Sport machte Hamann ganz klar deutlich, was er von Salahs Abwehrverhalten beim zweiten Gegentreffer hält: "Was Salah beim zweiten Treffer von PSV macht - da hat Slot direkt die Gelegenheit, ihn sofort auszuwechseln. Was er da gemacht hat, war eine Schande für einen Spieler auf diesem Level." Für Hamann ließ der Ägypter seinen Gegenspieler Mauro Junior viel zu leicht davonkommen: "Es tut mir leid, das zu sagen, aber er lässt ihn einfach ziehen und hilft seiner Mannschaft damit kein bisschen."
Die Liverpool-Legende sah vor allem Trainer Slot nun in der Pflicht: "Irgendwann kommt immer die Zeit, in der du Spieler fallen lassen musst. Slot muss jetzt eine Entscheidung treffen: Hält er zu Salah und wird entlassen, oder verzichtet er auf ihn und kann seinen Job behalten?"
Liverpool steckt aktuell in einer waschechten Krise. Bereits am Wochenende kassierte der amtierende englische Meister in der Premier League eine herbe 0:3-Schlappe an der heimischen Anfield Road gegen Kellerkind Nottingham Forest. Auch vor der Länderspielpause hatte die Mannschaft von Slot gegen Manchester City deutlich mit 0:3 verloren.
- Getty
Auch Jamie Carragher und Wayne Rooney kritisieren Mohamed Salah
Auch Salah, der im Vorjahr noch 34 Treffer erzielte, ist aktuell ein Schatten seiner selbst. In 18 Pflichtspielen gelangen dem Angreifer bisher nur fünf Tore sowie drei Vorlagen. Nach der Pleite gegen Nottingham musste sich der Ägypter nicht nur Kritik für seine Leistung, sondern auch für sein Verhalten nach Abpfiff anhören: "Virgil van Dijk hat sich wieder zu Wort gemeldet, wie es sich für einen Kapitän gehört, und Liverpool als Chaos bezeichnet. Nach all diesen Niederlagen von Liverpool spricht immer nur Virgil van Dijk. Vor einem Jahr hat Mo Salah sich nicht gescheut, sich zu seiner eigenen Situation zu äußern. Ich höre nur etwas von ihm, wenn er zum Man of the Match gewählt wird, oder wenn er einen neuen Vertrag will", machte Jamie Carragher ihm eine Ansage.
Ähnlich wie Hamann äußerte sich vor wenigen Tagen ManUnited-Legende Wayne Rooney in der BBC: "Wenn ich Slot wäre, würde ich versuchen, eine große Entscheidung zu treffen, um Einfluss auf den Rest der Mannschaft zu nehmen. Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"
Steven Gerrard wiederum verteidigte bei TNT Sports den Stürmer und stellte klar: "Sie sind aktuell in einer schwierigen Phase und wer auch immer Liverpool trainieren würde, stellt jetzt Mo Salah auf. Laut "Stevie G." liegen die Probleme derzeit nicht allein in der Offensive des Teams: "Liverpool braucht jetzt alle guten Spieler auf dem Feld, um irgendwie etwas Stabilität zu finden. Sie kassieren zu viele Gegentore und sind bei gegnerischen Kontern völlig offen. Sie wirken sehr anfällig und instabil, sobald sie den Ball verlieren."
Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool
Für Salah und Slot gibt es allerdings schon zeitnah die Chance auf eine Trendwende. Am kommenden Sonntag sind die Reds bei West Ham United zu Gast und es folgen noch weitere Partien in der Premier League gegen Sunderland und Leeds United, bevor am 9. Dezember bereits das nächste Königsklassen-Duell mit Inter Mailand auf dem Plan steht.
Es ist derzeit noch offen, ob Neuzugang und Nationalspieler Florian Wirtz für den LFC dann wieder eingreifen kann. Der Mittelfeldspieler fiel nach der Länderspielpause, in der er im DFB-Dress bei der Gala gegen die Slowakei glänzte, zunächst mit Muskelproblemen aus. Rund um die Partie gegen Eindhoven verkündete Slot keinerlei Update zum ehemaligen Leverkusener.
- Getty Images
Die Bilanz des FC Liverpool in den letzten zwölf Pflichtspielen:
- Siege: 9
- Remis: 0
- Niederlagen: 12
- Torverhältnis: 14:24