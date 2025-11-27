Dietmar Hamann teilt gegen einen Superstar des FC Liverpool aus: "Eine Schande für einen Spieler auf diesem Level"

Auch Salah, der im Vorjahr noch 34 Treffer erzielte, ist aktuell ein Schatten seiner selbst. In 18 Pflichtspielen gelangen dem Angreifer bisher nur fünf Tore sowie drei Vorlagen. Nach der Pleite gegen Nottingham musste sich der Ägypter nicht nur Kritik für seine Leistung, sondern auch für sein Verhalten nach Abpfiff anhören: "Virgil van Dijk hat sich wieder zu Wort gemeldet, wie es sich für einen Kapitän gehört, und Liverpool als Chaos bezeichnet. Nach all diesen Niederlagen von Liverpool spricht immer nur Virgil van Dijk. Vor einem Jahr hat Mo Salah sich nicht gescheut, sich zu seiner eigenen Situation zu äußern. Ich höre nur etwas von ihm, wenn er zum Man of the Match gewählt wird, oder wenn er einen neuen Vertrag will", machte Jamie Carragher ihm eine Ansage.

Ähnlich wie Hamann äußerte sich vor wenigen Tagen ManUnited-Legende Wayne Rooney in der BBC: "Wenn ich Slot wäre, würde ich versuchen, eine große Entscheidung zu treffen, um Einfluss auf den Rest der Mannschaft zu nehmen. Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"

Steven Gerrard wiederum verteidigte bei TNT Sports den Stürmer und stellte klar: "Sie sind aktuell in einer schwierigen Phase und wer auch immer Liverpool trainieren würde, stellt jetzt Mo Salah auf. Laut "Stevie G." liegen die Probleme derzeit nicht allein in der Offensive des Teams: "Liverpool braucht jetzt alle guten Spieler auf dem Feld, um irgendwie etwas Stabilität zu finden. Sie kassieren zu viele Gegentore und sind bei gegnerischen Kontern völlig offen. Sie wirken sehr anfällig und instabil, sobald sie den Ball verlieren."