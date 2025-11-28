"Ich habe solche verdeckten Angriffe gehasst": Oliver Kahn verteidigt Manuel Neuer – und kreidet ihm doch einen Fehler an

Bayerns langjähriger Torwart Oliver Kahn sprach Neuer ebenfalls nicht frei von Schuld. In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk' sagte der Ex-Keeper: "War das ein Fehler ja oder nein? Ja, wenn ihr es so haben wollt, dann war es ein Fehler." Eine Einschätzung, die Kompany bisher fremd war: "Ich bin da ein bisschen überrascht - das höre ich zum ersten Mal, dass das ein Fehler gewesen sein soll."

Auch beim ersten Gegentreffer nach einem Eckball hatte Neuer nicht die beste Figur abgegeben, wurde hierbei aber von Kahn verteidigt: "Als Torwart schaust du auf den Spieler, der die Ecke schießt. Das heißt: Du kannst nicht sehen, was hinter dir passiert. Und wenn in genau dem Moment jemand kommt und dir nur einen leichten Schubser gibt oder dich anrempelt, dann fehlt dir die Koordination, die du brauchst, um den Eckball herunterzuholen oder wegzufausten."

Für den "Titan" hätte Arsenals Führung sogar abgepfiffen werden müssen: "Ich habe solche verdeckten Angriffe gehasst. Da reicht schon ein kleines Schubsen, und du verlierst die nötige Koordination zum Ball. Für mich hätte der VAR eingreifen und auf Foul und Freistoß entscheiden müssen." Auch Neuer selbst sah bei dem Treffer von Jurrien Timber durchaus ein strafbares Vergehen: "Ich bin kein Torwart, der sich hinschmeißt auf den Boden, vielleicht hätte das geholfen in der Situation", sagte er und ergänzte mit Blick auf den Schiedsrichter: "Aber da gab es jetzt keine Kritik von meiner Seite nach dem Spiel."