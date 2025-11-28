Vincent Kompany hat Torhüter Manuel Neuer nach der Niederlage in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3) gegen aufkommende Kritik verteidigt. Unter anderem hatte Oliver Kahn hatte den Keeper des FC Bayern München für dessen Verhalten bei den Gegentreffern in London ins Visier genommen, aber zugleich Verständnis gezeigt.
"Ich habe solche verdeckten Angriffe gehasst": Oliver Kahn verteidigt Manuel Neuer – und kreidet ihm doch einen Fehler an
Auf der Pressekonferenz am Freitag nahm Kompany seinen Schlussmann in Schutz und entgegnete auf einen möglichen Patzer vor dem 1:3 angesprochen: "Welche Fehler hat es gegeben? Ich habe da eine andere Meinung dazu - was sollst du machen als Torwart, sollst du warten, bis er im Eins-gegen-Eins auf dich zuläuft? Oder willst du rauslaufen und deinem Kollegen helfen und entgegen kommen?"
Beim spielentscheidenden Treffer durch Gabriel Martinelli war Neuer bei einem Konter weit aus seinem Tor geeilt, wurde vom Angreifer umkurvt und musste mit ansehen, wie Arsenals Stürmer locker ins leere Tor einschieben konnte. "Wenn du zurückliegst, ist es einfach so, dass man ein bisschen mehr Risiko gehen muss", erläuterte Neuer im Anschluss nüchtern und wollte sich den Gegentreffer nicht ankreiden lassen.
Experte Michael Ballack schätzte die Situation allerdings anders ein: "Manuel trifft da eine falsche Entscheidung. Wenn er auf den Ball geht, muss er ihn haben, das weiß er selber. Er hat sich entschieden, das Risiko zu gehen - und wird bestraft."
- Getty Images Sport
Kahn zeigt Verständnis für Neuer: "Habe solche verdeckten Angriffe gehasst"
Bayerns langjähriger Torwart Oliver Kahn sprach Neuer ebenfalls nicht frei von Schuld. In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk' sagte der Ex-Keeper: "War das ein Fehler ja oder nein? Ja, wenn ihr es so haben wollt, dann war es ein Fehler." Eine Einschätzung, die Kompany bisher fremd war: "Ich bin da ein bisschen überrascht - das höre ich zum ersten Mal, dass das ein Fehler gewesen sein soll."
Auch beim ersten Gegentreffer nach einem Eckball hatte Neuer nicht die beste Figur abgegeben, wurde hierbei aber von Kahn verteidigt: "Als Torwart schaust du auf den Spieler, der die Ecke schießt. Das heißt: Du kannst nicht sehen, was hinter dir passiert. Und wenn in genau dem Moment jemand kommt und dir nur einen leichten Schubser gibt oder dich anrempelt, dann fehlt dir die Koordination, die du brauchst, um den Eckball herunterzuholen oder wegzufausten."
Für den "Titan" hätte Arsenals Führung sogar abgepfiffen werden müssen: "Ich habe solche verdeckten Angriffe gehasst. Da reicht schon ein kleines Schubsen, und du verlierst die nötige Koordination zum Ball. Für mich hätte der VAR eingreifen und auf Foul und Freistoß entscheiden müssen." Auch Neuer selbst sah bei dem Treffer von Jurrien Timber durchaus ein strafbares Vergehen: "Ich bin kein Torwart, der sich hinschmeißt auf den Boden, vielleicht hätte das geholfen in der Situation", sagte er und ergänzte mit Blick auf den Schiedsrichter: "Aber da gab es jetzt keine Kritik von meiner Seite nach dem Spiel."
- Imago Images
Bekommt Jonas Urbig wieder eine Chance? Kompany "muss überlegen"
Unabhängig von seinen zuletzt zudem gezeigten Schwächen gegen Union Berlin und den SC Freiburg könnte Neuer zeitnah wieder ein Bankplatz drohen, da Ersatzkeeper Jonas Urbig im DFB-Pokal erneut ein Einsatz winken könnte. In der letzten Runde durfte der 22-Jährige bereits vor dem Pokalduell in Köln in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach Spielpraxis sammeln.
Ob Kompany im Rahmen der Bundesligapartie gegen den FC St. Pauli und des Pokalspiels am kommenden Mittwoch gegen Union Berlin erneut über einen Wechsel auf der Torhüterposition nachdenkt, konnte er noch nicht verraten: "Wenn wir die Entscheidung treffen, den Keeper mal zu tauschen, ist das immer in Kommunikation mit Manu. Das haben wir jetzt nicht gemacht und ich muss überlegen, was das Beste ist für die Mannschaft."
Der Coach befindet sich dabei in einem Zwiespalt: "Wir wollen auch, dass Jonas Urbig Fortschritte macht - aber das Timing muss ruhig besprochen werden, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hatte nur Fokus auf St. Pauli." Insgesamt kommt der junge Keeper in der laufenden Saison auf drei Einsätze und kassierte drei Treffer.
Leistungsdaten von Manuel Neuer in der Saison 2025/2026
- Bundesliga: 8 Gegentreffer in 10 Spielen (5 Partien ohne Gegentor)
- Champions League: 6 Gegentreffer in 5 Spielen (1 Partie ohne Gegentor)