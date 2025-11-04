"Ich bin abgestiegen mit Burnley": Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany wiegelt Frage zu umstrittener Schiedsrichteransetzung gegen PSG trocken ab

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit PSG wurde Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany auf die Schiedsrichteransetzung beim Topspiel angesprochen. Der Referee Maurizio Mariani ist kürzlich in seinem Heimatland Italien suspendiert worden, nachdem er sich mehrere gravierende Fehlentscheidungen leistete. Am vergangenen Wochenende durfte er nur in der zweitklassigen Serie B zum Einsatz kommen und leitete die Partie zwischen Virtus Entella und dem FC Empoli.