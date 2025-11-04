Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit PSG wurde Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany auf die Schiedsrichteransetzung beim Topspiel angesprochen. Der Referee Maurizio Mariani ist kürzlich in seinem Heimatland Italien suspendiert worden, nachdem er sich mehrere gravierende Fehlentscheidungen leistete. Am vergangenen Wochenende durfte er nur in der zweitklassigen Serie B zum Einsatz kommen und leitete die Partie zwischen Virtus Entella und dem FC Empoli.
AFP
"Ich bin abgestiegen mit Burnley": Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany wiegelt Frage zu umstrittener Schiedsrichteransetzung gegen PSG trocken ab
WAS WURDE GESAGT?
"Ich bin abgestiegen mit Burnley. Man lernt aus seinen Fehlern", kommentierte Kompany den in den vorherigen Stunden hochgekochten Wirbel nur locker mit einem Augenzwinkern und sorgte für erheitertes Gelächter unter den anwesenden Journalisten.
- Getty Images
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Der Belgier war mit dem FC Burnley nach einer starken Saison mit 101 Punkten und einer Tordifferenz von 87:35 als Tabellenerster aus der Championship 2023 in die Premier League aufgestiegen. Im englischen Oberhaus holte der Aufsteiger unter seiner Leitung jedoch nur 24 Zähler (41:78 Tore) und stieg als 19. direkt wieder ab.
WIE GING ES WEITER?
Im Anschluss wechselte Kompany zur Saison 2024/25 an die Säbener Straße und holte in seinem ersten Jahr die deutsche Meisterschaft mit dem FCB.
