Doch kein Karriereende? Einer der größten Transferflops des FC Bayern könnte bei einem Erstligisten unterschrieben

Die französische Sportzeitung L'Equipe berichtete am Montag, dass Sarr am Dienstag beim französischen Erstligisten für ein Probetraining auf dem Platz stehen wird. Der 33-Jährige hatte bereits in der Jugend für Metz gespielt und seine ersten Profieinsätze in der Ligue 1 für die Mannschaft gehabt.

Eine Vertragsunterzeichnung steht zudem grundsätzlich im Raum. Laut L'Equipe muss der Abwehrspieler jedoch zuvor "seine Fitness unter Beweis stellen". Sein letztes Pflichtspiel hatte Sarr am 11. November 2023 absolviert, als er für den deutschen Rekordmeister gegen den 1. FC Heidenheim beim 4:2-Sieg auf dem Platz stand.

Für den FC Bayern fiel Sarr mehrfach verletzungsbedingt lange aus. Patellasehnenenprobleme, eine Knie-OP sowie ein Kreuzbandriss überschatteten seine Zeit in München. Der Vertrag beim FCB wurde 2024 nicht mehr verlängert, Sarr rutschte in die Vereinslosigkeit. Angeblich soll sich Sarr zuletzt individuell fit gehalten haben. Dennoch machten Gerüchte über ein frühzeitiges Karriereende noch vor wenigen Wochen die Runde.