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Europa League

Europa League Übersicht

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Europa League, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 15. April
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Braga badge
Braga
BRA
4
END
ges 3 - 5
Mittwoch, 29. April
Braga badge
Braga
BRA
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Mittwoch, 6. Mai
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
END
ges 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
END
ges 4 - 1
Dienstag, 19. Mai
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
END
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Lyon crestLyon87011851321
S
S
S
S
N
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
S
S
S
S
S
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
S
U
S
N
S
4Real Betis crestReal Betis8521137617
S
N
S
S
S
5FC Porto crestFC Porto8521137617
S
U
S
S
U
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