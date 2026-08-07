Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

Bundesliga

Bundesliga Übersicht

Mehr

Schau es Dir an Live

TV-Programm
Werbung

Bundesliga, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 27. August
Bayern München badge
Bayern München
FCB
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
Sat.1

Live ansehen auf

Sat.1
Sky WOW
Freitag, 28. August
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
DAZN

Live ansehen auf

DAZN
Sky WOW
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
DAZN

Live ansehen auf

DAZN
Sky WOW
Elversberg badge
Elversberg
ELV
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
DAZN

Live ansehen auf

DAZN
Sky WOW
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
Gladbach badge
Gladbach
BMG
DAZN

Live ansehen auf

DAZN
RTL
RTL+
Sat.1
Sky WOW
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
Paderborn badge
Paderborn
SCP
DAZN

Live ansehen auf

DAZN
Sky WOW
Mehr

Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern München crestBayern München00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Gladbach crestGladbach00000000
Mehr

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen