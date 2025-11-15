Leon Goretzka vom FC Bayern enttäuscht gegen Luxemburg - "ein unfassbarer Spieler" steht als Nachfolger bereit

Der Sechser des FC Bayern München traf zwar erst den Ball, doch räumte seinen Gegenspieler gehörig ab - und war bereits mit Gelb verwarnt. Schiedsrichter John Brooks ließ sich Zeit, pfiff das Foulspiel ab und ignorierte die lauten Pfiffe und hektischen Diskussionen. Er verzichtete auf eine zweite gelbe Karte.

Es war die letzte Aktion von Goretzka. Noch während er mit dem Schiri diskutierte, ging an der Seitenlinie die Tafel hoch und Nationaltrainer Julian Nagelsmann bat seinen Schützling, sofort den Platz zu verlassen, um ihn vor einem Platzverweis zu schützen. Goretzka drehte sich und schüttelte den Kopf sichtbar, bevor er gemächlich den Weg zur Auswechslung antrat.

Wem die Geste galt? Offen. Vielleicht Frust über den Schiri. Vielleicht Frust über Nagelsmann. Vielleicht aber auch Frust über sich selbst. Denn was der 30-Jährige bis dahin abgeliefert hatte, hätte durchaus eine noch frühzeitigere und leistungsbedingte Auswechslung gerechtfertigt.