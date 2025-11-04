Protest bei der UEFA und weitere rechtliche Maßnahmen des FC Bayern geplant: Großer Ärger vor Kracherduell gegen PSG

Wegen behördlicher Vorgaben kann die Abreise jedoch erst einige Stunden später erfolgen. Wie der FCB vermeldet, ist erst gegen fünf Uhr morgens mit einer Abreise in Richtung München zu rechnen. Für den FCB sind nicht nur die Maßnahmen an sich fraglich, sondern vor allem der kurzfristige Zeitpunkt "inakzeptabel". Der Verein ist überrascht, "da wie bei allen Spielen des deutschen Rekordmeisters auch in diesem Fall alle entscheidenden Informationen seit Wochen transparent vorlagen".