Timo Werner steht seit Monaten bei RB Leipzig auf dem Abstellgleis und soll zuletzt einen Wechsel in die USA anvisiert haben. Ein mögliches Engagement bei Leipzigs Schwesterklub in New York ist allerdings geplatzt, sodass der ehemalige Nationalspieler nun offenbar von einem Transfer zu Inter Miami mit Superstar Lionel Messi träumt.
Spektakuläres Duo mit Lionel Messi? Timo Werner soll neuen Wunschklub für einen Winterwechsel haben
Wie die Bild berichtet, soll der 29-Jährige den Klub von Miteigentümer David Beckham ganz oben auf seiner Liste stehen haben. Beim Team aus der MLS stehen allerdings derzeit noch drei sogenannte "Designated Player" (Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets) im Kader, die nicht an die Gehaltsobergrenze gebunden sind. Mit Alba und Busquets werden zwei dieser drei Akteure jedoch nach der laufenden Saison ihre Karriere beenden - und es würde Platz frei werden für Werner, der derzeit in Leipzig angeblich rund 10 Millionen Euro kassieren soll.
Mit einem Winterwechsel hätte Werner die Chance, die gesamte Vorbereitung mit seiner neuen Mannschaft mitzumachen, da die kommende MLS-Spielzeit im Februar startet. Zudem könnte er mit einem zeitnahen Transfer verhindern, dass er aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags ohne Job dastehen würde, was für ihn ein entscheidender Faktor sein soll.
Wechsel in die USA scheiterte im Sommer
Aus dem Bericht geht allerdings nicht hervor, ob auch Miami an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert ist. Werner hatte zuvor eine bittere Absage aus New York kassiert. Im Sommer soll Leipzigs Schwesterklub dem ehemaligen Nationalspieler noch einen Vertrag vorgelegt haben, doch der Deal platzte aufgrund der zu hohen Gehaltsvorstellungen.
Mittlerweile hat Sportchef Julian de Guzman in einem Gespräch mit The Athletic von einer erneuten Annäherung deutlich Abstand genommen: "Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war." De Guzman betonte, nur noch Spieler verpflichten zu wollen, die "den Unterschied ausmachen". Werner scheint seiner Ansicht nach keiner zu sein.
Werner ohne Perspektive in Leipzig
Die öffentliche Absage war ein erneuter Tiefpunkt für Werner, der in Leipzig klar ohne Perspektive ist und sich vorherigen Berichten zufolge auch einen Transfer nach Los Angeles gut vorstellen könnte. In der Bundesliga schaffte er es erst für zwei Begegnungen in den Kader und wurde einzig beim 1:0-Sieg in Wolfsburg für die Schlussminute eingewechselt.
Zuletzt gewann Leipzig auch ohne den einstigen Torjäger mit 2:0 gegen Werder Bremen. Mit 25 Punkten aus elf Partien ist das Team aus der Messestadt aktuell erster Jäger des FC Bayern München und liegt in der Bundesliga auf Tabellenplatz zwei. Am Freitag ist die Mannschaft von Ole Werner bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.
Timo Werner: Statistiken in seiner Karriere
Verein / Nationalteam Spiele Tore Torvorlagen RB Leipzig 214 113 47 VfB Stuttgart 103 14 11 FC Chelsea 89 23 21 Tottenham Hotspur 41 3 7 Deutschland 57 24 6