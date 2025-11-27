Spektakuläres Duo mit Lionel Messi? Timo Werner soll neuen Wunschklub für einen Winterwechsel haben

Wie die Bild berichtet, soll der 29-Jährige den Klub von Miteigentümer David Beckham ganz oben auf seiner Liste stehen haben. Beim Team aus der MLS stehen allerdings derzeit noch drei sogenannte "Designated Player" (Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets) im Kader, die nicht an die Gehaltsobergrenze gebunden sind. Mit Alba und Busquets werden zwei dieser drei Akteure jedoch nach der laufenden Saison ihre Karriere beenden - und es würde Platz frei werden für Werner, der derzeit in Leipzig angeblich rund 10 Millionen Euro kassieren soll.

Mit einem Winterwechsel hätte Werner die Chance, die gesamte Vorbereitung mit seiner neuen Mannschaft mitzumachen, da die kommende MLS-Spielzeit im Februar startet. Zudem könnte er mit einem zeitnahen Transfer verhindern, dass er aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags ohne Job dastehen würde, was für ihn ein entscheidender Faktor sein soll.