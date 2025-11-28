Wesley Sneijder fordert eine Strafe! Deventer-Stürmer macht sich "hochgradig asozial" über Angelo Stiller vom VfB Stuttgart lustig

Edvardsen, der wie auch Stiller eine Gelbe Karte kassierte, war sich im Anschluss keiner Schuld bewusst: "Ich wollte unserem Team noch einmal etwas Energie verleihen und war voller Adrenalin und spiele sehr emotional. Ich habe mich bisher nicht entschuldigt und weiß auch nicht, ob ich das tun werde", erläuterte der Schwede. Zugleich verurteilte er auch Stiller für dessen Verhalten: "Es ist leicht, sich zu entschuldigen, aber er hat auch Dinge gesagt, von denen Ihr nichts mitbekommen habt. Er könnte sich genauso gut auch bei mir entschuldigen."

Sein Trainer Melvin Boel wollte direkt nach Abpfiff die Situation nicht überbewerten und bemühte sich, Ruhe auszustrahlen: "Ich weiß nicht, was ich da genau sehe", erklärte er mit der Szene konfrontiert. "Ich sollte wohl Victor fragen, was hier passiert. Ich werde mit Victor sprechen und bin gespannt, was er darüber sagt." Eine von Sneijder geforderte Strafe wollte er nicht sofort aussprechen und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Auch Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ging mit der Aufregung von Kommentatoren und Experten nicht ganz mit: "Es geht um Europa-League-Punkte für Deventer genauso wie für uns. Also wenn Emotionen im Spiel sind und die dann auch schnell wieder abebben und der Schiri die richtigen Maßnahmen ergreift, dann ist das alles nicht so wild." Der VfB-Boss ergänzte final: "Von daher, alles in Ordnung."