Beim Sieg des VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles in der Europa League (4:0) kommt es schon vor dem Anpfiff zu hässlich Szenen zwischen Fans und Polizei. Auch auf dem Feld bleibt es hitzig und Nationalspieler Angelo Stiller gerät bei einer Rudelbildung unfreiwillig in den Mittelpunkt.
Wesley Sneijder fordert eine Strafe! Deventer-Stürmer macht sich "hochgradig asozial" über Angelo Stiller vom VfB Stuttgart lustig
In der 73. Minute sorgte dabei Victor Edvardsen für einen Skandal. Der kurz zuvor eingewechselte Mittelstürmer der Go Ahead Eagles foulte zunächst Stuttgarts Atakan Karazor. Edvardsen ließ seinen Gegenspieler einfach liegen und schlich sich zunächst vom Tatort davon. Als er an Stiller vorbeilief, deutete er zunächst einmal auf dessen Nase und wiederholte die Geste erneut, als er mit Stiller Blickkontakt aufgebaut hatte.
RTL-Kommentator Cornelius Küpper nannte die Provokation "hochgradig asozial". Auch der niederländische Experte Wesley Sneijder war außer sich: "Ich finde das traurig. So etwas gilt es in keiner Weise zu akzeptieren." Auf dem Feld unterstützte Deniz Undav seinen Nationalmannschaftskollegen und Mitspieler sofort und schubste Edvardsen energisch weg. Es folgte eine Rangelei, an der auch weitere Spieler beteiligt waren und sich ein Wortgefecht lieferten.
- AFP
Nach eigener Provokation: Edvardsen fordert Entschuldigung von Stiller
Edvardsen, der wie auch Stiller eine Gelbe Karte kassierte, war sich im Anschluss keiner Schuld bewusst: "Ich wollte unserem Team noch einmal etwas Energie verleihen und war voller Adrenalin und spiele sehr emotional. Ich habe mich bisher nicht entschuldigt und weiß auch nicht, ob ich das tun werde", erläuterte der Schwede. Zugleich verurteilte er auch Stiller für dessen Verhalten: "Es ist leicht, sich zu entschuldigen, aber er hat auch Dinge gesagt, von denen Ihr nichts mitbekommen habt. Er könnte sich genauso gut auch bei mir entschuldigen."
Sein Trainer Melvin Boel wollte direkt nach Abpfiff die Situation nicht überbewerten und bemühte sich, Ruhe auszustrahlen: "Ich weiß nicht, was ich da genau sehe", erklärte er mit der Szene konfrontiert. "Ich sollte wohl Victor fragen, was hier passiert. Ich werde mit Victor sprechen und bin gespannt, was er darüber sagt." Eine von Sneijder geforderte Strafe wollte er nicht sofort aussprechen und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.
Auch Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ging mit der Aufregung von Kommentatoren und Experten nicht ganz mit: "Es geht um Europa-League-Punkte für Deventer genauso wie für uns. Also wenn Emotionen im Spiel sind und die dann auch schnell wieder abebben und der Schiri die richtigen Maßnahmen ergreift, dann ist das alles nicht so wild." Der VfB-Boss ergänzte final: "Von daher, alles in Ordnung."
- Getty Images
VfB feiert auch ohne Fans einen wichtigen Erfolg
Bereits vor Spielbeginn hatte es jedoch schon großen Ärger gegeben: Der Großteil der organisierten Fanszene des deutschen Pokalsiegers war schon vor Anpfiff wieder abgereist. Hintergrund war, dass die niederländischen Behörden gegen Fans des VfB wegen angeblich aggressiven Verhaltens ein Betretungsverbot für Deventer ausgesprochen hatten. Vermittlungsversuche der VfB-Delegation scheiterten und der Verein sprach anschließend von einem "unverhältnismäßigen Vorgehen". Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle sagte klar und deutlich: "Ich bin schockiert! So geht die Fankultur kaputt. Das lassen wir uns nicht gefallen."
Sportlich hatte der VfB allen Grund zum Jubeln. Dank der Treffer von Jamie Leweling (20., 35.), Bilal El Khannouss (59.) und Badredine Bouanani (90.) können die Schwaben auf den direkten Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften der Europa League hoffen. Aktuell liegt der Bundesligist auf Platz neun, allerdings sind die ersten acht, die direkt für die nächste Runde qualifiziert sind, bei noch drei verbleibenden Partien nur noch einen Zähler entfernt.
Stuttgart in der Europa League 2025/26: Bisherige Ergebnisse
- Stuttgart - Celta Vigo 2:1
- Basel - Stuttgart 2:0
- Fenerbahce - Stuttgart 1:0
- Stuttgart - Feyenoord 2:0
- Go Ahead Eagles - Stuttgart 0:4