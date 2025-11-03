"Stratosphärische Zahlen, die kaum zu erreichen sind": Topstar von PSG ist vollkommen begeistert von Bayern Münchens Harry Kane

"Er ist ein großartiger, großartiger Spieler", begann Vitinha vor dem Duell am Dienstag seine Lobeshymne und adelte weiter: "Harry Kane gehört zu den besten Spielern der Welt. Ein unglaublicher Stürmer."

Insbesondere die unfassbare Tor-Quote des Engländers bringt den Mittelfeldstar des französischen Meisters zum Schwärmen: "Er hatte letzte Saison bereits beeindruckende Statistiken und auch wieder in dieser Saison. Er ist mit einer unglaublichen Form gestartet und mit stratosphärischen Zahlen, die kaum zu erreichen sind." In 15 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister erzielte Kane in der aktuellen Spielzeit bereits 22 Treffer und bereitete drei weitere vor. Bereits im Vorjahr hatte der 32-Jährige in 51 Partien für den FCB 41 Tore erzielt und 14 Assists verteilt.