Vor dem Gipfeltreffen in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München lobt PSG-Star Vitinha auf der Pressekonferenz einen Spieler des FCB ganz besonders: Harry Kane.
"Stratosphärische Zahlen, die kaum zu erreichen sind": Topstar von PSG ist vollkommen begeistert von Bayern Münchens Harry Kane
WAS WURDE GESAGT?
"Er ist ein großartiger, großartiger Spieler", begann Vitinha vor dem Duell am Dienstag seine Lobeshymne und adelte weiter: "Harry Kane gehört zu den besten Spielern der Welt. Ein unglaublicher Stürmer."
Insbesondere die unfassbare Tor-Quote des Engländers bringt den Mittelfeldstar des französischen Meisters zum Schwärmen: "Er hatte letzte Saison bereits beeindruckende Statistiken und auch wieder in dieser Saison. Er ist mit einer unglaublichen Form gestartet und mit stratosphärischen Zahlen, die kaum zu erreichen sind." In 15 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister erzielte Kane in der aktuellen Spielzeit bereits 22 Treffer und bereitete drei weitere vor. Bereits im Vorjahr hatte der 32-Jährige in 51 Partien für den FCB 41 Tore erzielt und 14 Assists verteilt.
- AFP
WAS IST NOCH WICHTIG?
Vitinha wollte jedoch den Fokus nicht allein auf den Angreifer legen: "Aber wir wissen, dass Bayern vor allem eines ist: ein Team mit vielen guten Spielern wie Harry Kane. Aber vor allem sind sie ein Team - ein Team, das zusammen verteidigt und auch als Kollektiv angreift. Das wird die größte Herausforderung sein, denke ich."
WUSSTEST DU?
Vor dem Duell des Ersten mit dem Zweiten in der aktuellen Tabelle der Ligaphase der Königsklasse wurde der Mittelfeldregisseur gefragt, ob PSG und die Bayern gerade die besten Teams Europas sind. "Die Antwort auf die Frage kennen wir morgen. Es ist besser auf dem Feld zu sprechen, als hier zu reden. Aber ich stimme zu: Aktuell sind das die besten Mannschaften in Europa."
Bei der Klub-WM vor wenigen Monaten hatte PSG den FCB im Viertelfinale mit 2:0 besiegen können. "Es wird wieder ein ähnliches Spiel werden. Es wird eng werden, viele Eins-gegen-Eins-Situationen geben und beide Teams wollen den Ball haben", prognostizierte Vitinha. "Es wird auf die kleinen Dinge ankommen und umkämpft sein. Wir erwarten ein großartiges Spiel."
- Getty Images Sport
WIE GEHT ES WEITER?
Nach dem absoluten Topspiel in der Champions League steht für beide Teams noch jeweils eine weitere Partie in der heimischen Liga an, bevor es in die Länderspielpause geht. Die Bayern reisen in der Bundesliga am Samstag zu Union Berlin, Paris am Sonntag in der Ligue 1 zu Olympique Lyon.