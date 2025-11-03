Yunus Malli könnte aufgrund der Personalsorgen bei Mainz 05 schon bald wieder in der Bundesliga unter Bo Henriksen auflaufen. Das berichtet dieBild.
Er spielt aktuell Regionalliga! Feiert ein Ex-Nationalspieler ein unerwartetes Comeback in der Bundesliga?
WAS IST PASSIERT?
Angeblich denken die Mainzer darüber nach, Malli zurück zu den Profis zu holen. Nachdem der ehemalige Nationalspieler (25 Partien für die Türkei) im vergangenen Jahr vereinslos war, unterschrieb er im Sommer einen Einjahresvertrag bei der Zweitvertretung der 05er. Für den Bundesligisten hatte er einst zwischen 2011 und 2017 146 Pflichtspiele absolviert und 55 Scorerpunkte gesammelt (32 Tore, 23 Vorlagen).
Für die Reserve lief er in der aktuellen Spielzeit bisher in neun Partien auf, erzielte bereits fünf Treffer und legte drei weitere Tore auf. Laut Bild-Bericht heißt es, dass er bei weiterer Spielpraxis auch zeitnah für die erste Mannschaft auflaufen könnte. Klubintern sollen diese Gedankenspiele die Runde machen, um eine Alternative auf der Spielmacherposition für Nationalspieler Nadim Amiri zur Verfügung zu haben.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Die Mainzer brauchen aktuell dringend neue Impulse. Seit mittlerweile fünf Partien ist die Mannschaft von Coach Bo Henriksen sieglos, am vergangenen Samstag gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen. Der überraschende Conference-League-Teilnehmer steckt auf Platz 17 im Abstiegskampf und Tabellenkeller fest.
Die Mehrfachbelastung macht den Spielern und Verantwortlichen dabei zu schaffen, der Kader ist zu klein und die Spieler sind nicht dauerhaft fit oder in Form. Gegen Werder gab es dementsprechend schon eine erste Kaderüberraschung, als Fabio Moreno Fell auf der Bank Platz nahm. Der 25-Jährige lief im Vorjahr noch in der sechsten Liga für den TSV Gau-Odernheim auf und schloss sich zur aktuellen Saison wie auch Malli der Mainzer Reserve an.
"Er hat in der zweiten Mannschaft sehr gute Leistungen gezeigt", lobte Sportdirektor Niko Bungert den Angreifer, der in 13 Regionalliga-Partien auf acht Tore und drei Vorlagen kommt. Damit könnte sich auch die Tür für eine Rückkehr von Malli öffnen.
WIE GEHT ES WEITER?
Die nächste Chance auf eine Berufung in den Kader folgt für den mittlerweile 33-Jährigen am kommenden Sonntag. Dann steht das Bundesliga-Duell beim Rivalen Eintracht Frankfurt an, bevor zunächst eine Länderspielpause folgt.