Er spielt aktuell Regionalliga! Feiert ein Ex-Nationalspieler ein unerwartetes Comeback in der Bundesliga?

Die Mainzer brauchen aktuell dringend neue Impulse. Seit mittlerweile fünf Partien ist die Mannschaft von Coach Bo Henriksen sieglos, am vergangenen Samstag gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen. Der überraschende Conference-League-Teilnehmer steckt auf Platz 17 im Abstiegskampf und Tabellenkeller fest.

Die Mehrfachbelastung macht den Spielern und Verantwortlichen dabei zu schaffen, der Kader ist zu klein und die Spieler sind nicht dauerhaft fit oder in Form. Gegen Werder gab es dementsprechend schon eine erste Kaderüberraschung, als Fabio Moreno Fell auf der Bank Platz nahm. Der 25-Jährige lief im Vorjahr noch in der sechsten Liga für den TSV Gau-Odernheim auf und schloss sich zur aktuellen Saison wie auch Malli der Mainzer Reserve an.

"Er hat in der zweiten Mannschaft sehr gute Leistungen gezeigt", lobte Sportdirektor Niko Bungert den Angreifer, der in 13 Regionalliga-Partien auf acht Tore und drei Vorlagen kommt. Damit könnte sich auch die Tür für eine Rückkehr von Malli öffnen.