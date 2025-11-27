Toni Kroos, Weltmeister und einstiger Superstar bei Real Madrid, hat Pep Guardiola scharf kritisiert. Der 35-Jährige gab seinem Ex-Trainer beim FC Bayern die Hauptschuld an der überraschende 0:2-Pleite von Manchester City gegen Bayer Leverkusen in der Champions League. Zudem fällte er in seinem Podcast Einfach mal Luppen, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt, ein hartes Urteil über die Skyblues.
"Hat alles nicht mehr die gleiche Intensität": Toni Kroos sieht entscheidenden Grund für Abwärtstrend bei Manchester City
"Pep hat auf zehn Positionen seine Mannschaft verändert. Das war im Nachhinein ganz sicher ein Fehler, wenn man die Idee hatte, das Spiel zu gewinnen", begründete Kroos die Niederlage. Guardiola hatte vor dem Duell in der Königsklasse seine Startformation im Vergleich zum letzten Spiel in der Premier League gegen Newcastle United auf satten zehn Positionen rotiert. Unter anderem kamen die Superstars Erling Haaland, Jeremy Doku und Phil Foden erst im späteren Spielverlauf von der Bank.
Für Kroos ist allerdings klar, dass sich die Engländer auch mit ihren Top-Stars von Beginn an gegen die Werkself schwergetan hätten. Der ehemalige Mittelfeldspieler sieht bei City aktuell ein allgemeines Qualitätsproblem: "Auch mit dem ersten Anzug ist City aktuell in meinen Augen nicht Top-5 in Europa. Auch da funktioniert nicht alles."
"Einmal anschnallen, bitte": City verbreitete früher mehr Angst und Schrecken
Guardiola selbst hatte die Schlappe nach Abpfiff auf sich nehmen wollen und die riesige Rotation als Ausrede durchgehen lassen: "Ich habe viel Vertrauen in die Spieler, will jeden einbinden. Aber ja, das ist eine Lektion für mich als Manager. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, und es war zu viel." Für den Coach gab es jedoch in seinem 100. Champions-League-Spiel an der Seitenlinie der Skyblues nach eigenen Angaben keine andere Option: "Wir müssen das machen, es sind viele Spiele und wir brauchen frische Beine."
Doch gegen Bayer wirkte sein Team im Anlaufverhalten nicht spritzig und ausgeruht, wie auch Kroos befand: "Es war immer so, dass du wusstest: 'City auswärts: Einmal anschnallen, bitte. Da wird angelaufen, wie die Bekloppten, egal wer'", schaute er auf seine aktiven Duelle zurück. "Jetzt hast du das Gefühl, dass das alles nicht mehr die gleiche Intensität hat", kritisierte der ehemalige Nationalspieler. Einen Unterschied gibt es dabei laut ihm auch nicht zwischen A- und B-Elf: "Auch mit der ersten Mannschaft, wo das Anlaufen nicht mehr so ganz abgestimmt wirkt."
Toni Kroos ist von Bayer Leverkusen begeistert
Bei all der Kritik an City müsse man allerdings auch sein Ex-Team aus Leverkusen für eine starke spielerische Leistung loben, befand Kroos. Bayer habe das "hervorragend gelöst". Besonders beeindruckt hat ihn das Selbstvertrauen des Bundesligisten: "Sie sind gewachsen während des Spiels und haben sich das zugetraut. Bei City auswärts musst du dann diese Persönlichkeiten von Spielern haben, das zu machen. Wenn du das hast - das haben die Spiele gegen City gezeigt - dann kannst du gegen diese Mannschaft Fußball spielen."
Nach der Niederlage gegen Leverkusen ist Manchester in der Tabelle der Königsklasse auf den neunten Rang abgerutscht. Am 12. Dezember steht für das Team von Guardiola in der Champions League der nächste echte Härtetest gegen Real Madrid an. Es folgen in der Ligaphase im Januar Duelle mit Bodö/Glimt und Galatasaray Istanbul.
Die letzten fünf Spiele von Manchester City
- Manchester City - AFC Bournemouth 3:1 (Premier League)
- Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (Champions League)
- Manchester City - FC Liverpool 3:0 (Premier League)
- Newcastle United - Manchester City 2:1 (Premier League)
- Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2 (Champions League)