"Hat alles nicht mehr die gleiche Intensität": Toni Kroos sieht entscheidenden Grund für Abwärtstrend bei Manchester City

Guardiola selbst hatte die Schlappe nach Abpfiff auf sich nehmen wollen und die riesige Rotation als Ausrede durchgehen lassen: "Ich habe viel Vertrauen in die Spieler, will jeden einbinden. Aber ja, das ist eine Lektion für mich als Manager. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, und es war zu viel." Für den Coach gab es jedoch in seinem 100. Champions-League-Spiel an der Seitenlinie der Skyblues nach eigenen Angaben keine andere Option: "Wir müssen das machen, es sind viele Spiele und wir brauchen frische Beine."

Doch gegen Bayer wirkte sein Team im Anlaufverhalten nicht spritzig und ausgeruht, wie auch Kroos befand: "Es war immer so, dass du wusstest: 'City auswärts: Einmal anschnallen, bitte. Da wird angelaufen, wie die Bekloppten, egal wer'", schaute er auf seine aktiven Duelle zurück. "Jetzt hast du das Gefühl, dass das alles nicht mehr die gleiche Intensität hat", kritisierte der ehemalige Nationalspieler. Einen Unterschied gibt es dabei laut ihm auch nicht zwischen A- und B-Elf: "Auch mit der ersten Mannschaft, wo das Anlaufen nicht mehr so ganz abgestimmt wirkt."