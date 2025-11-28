"Tendenz, in der Öffentlichkeit ständig über andere zu reden": Oliver Kahn macht Bayern-Patron Uli Hoeneß eine deutliche Ansage

In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk' wurde Kahn mit den Äußerungen von Hoeneß konfrontiert, der die Leistungsbereitschaft von Fußballprofis kritisiert hatte. "Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem", befand der 73-Jährige im OMR-Podcast.

Dass die Spieler deswegen heutzutage nach ihrer aktiven Laufbahn keine Posten in Vereinen übernähmen, wollte Kahn so nicht unwidersprochen stehen lassen: "Ich will jetzt nicht über jedes Stöckchen von Uli Hoeneß springen, aber jeder, der 60 Millionen auf dem Konto als ehemaliger Spieler hat, der arbeitet nichts mehr? Aber was ist das für eine Beziehung zwischen einem Kontostand und Motivation, der da hergestellt wird. Ich glaube, es geht doch eher um Anspruch."

Der "Titan" führte sein Unverständnis noch weiter aus: "Und ich glaube, jeder, der mal ein Top-Spieler war, der hat doch weiterhin auch einen hohen Anspruch. Viele, mit denen ich spreche, haben da große Motivation, auch da auch da was zu reißen. Deswegen verstehe ich da die Verbindung nicht zwischen Kontostand und eigener Motivation."