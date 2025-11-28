Oliver Kahn, langjähriger Keeper und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat den jüngsten Äußerungen von Bayern-Patron Uli Hoeneß ganz klar widersprochen und sich über dessen Aussagen beschwert.
"Tendenz, in der Öffentlichkeit ständig über andere zu reden": Oliver Kahn macht Bayern-Patron Uli Hoeneß eine deutliche Ansage
In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk' wurde Kahn mit den Äußerungen von Hoeneß konfrontiert, der die Leistungsbereitschaft von Fußballprofis kritisiert hatte. "Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem", befand der 73-Jährige im OMR-Podcast.
Dass die Spieler deswegen heutzutage nach ihrer aktiven Laufbahn keine Posten in Vereinen übernähmen, wollte Kahn so nicht unwidersprochen stehen lassen: "Ich will jetzt nicht über jedes Stöckchen von Uli Hoeneß springen, aber jeder, der 60 Millionen auf dem Konto als ehemaliger Spieler hat, der arbeitet nichts mehr? Aber was ist das für eine Beziehung zwischen einem Kontostand und Motivation, der da hergestellt wird. Ich glaube, es geht doch eher um Anspruch."
Der "Titan" führte sein Unverständnis noch weiter aus: "Und ich glaube, jeder, der mal ein Top-Spieler war, der hat doch weiterhin auch einen hohen Anspruch. Viele, mit denen ich spreche, haben da große Motivation, auch da auch da was zu reißen. Deswegen verstehe ich da die Verbindung nicht zwischen Kontostand und eigener Motivation."
- IMAGO / Panama Pictures
"Ganz andere Vorstellung": Hoeneß mit harter Kritik an Kahn
Kahn selbst war nach seiner Karriere der Sprung in wichtige Ämter beim deutschen Rekordmeister gelungen. Im Januar 2020 wurde er Vorstandsmitglied, im Juli 2021 übernahm er den Vorsitz des Vorstands als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge. Rund um die Meisterschaft 2023 wurde Kahn jedoch unter kuriosen Umständen entlassen. Hoeneß blickte nun noch einmal mit klarer Meinung auf die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn zurück: "Das hat leider nicht funktioniert, das muss man so deutlich sagen."
Für Kahn ein unnötiges Nachtreten des 73-Jährigen: "Ich glaube, jeder muss für sich selbst beantworten, warum es bei manchen Menschen immer wieder diese Tendenz gibt, in der Öffentlichkeit ständig über andere zu reden und sie teilweise auch zu diskreditieren. Warum das so ist, kann ich nicht sagen." Hoeneß hatte derweil noch einmal konkret den Führungsstil von Kahn kritisiert und gelästert: "Oliver hat meiner Meinung nach eine ganz andere Vorstellung von einem Fußballverein gehabt, hat das Management sehr anders aufgebaut, vor allen Dingen mit vielen Beratungsfirmen. Hier sind ja mehr McKinseys aufmarschiert als sonst was."
Immerhin in ihrer Uneinigkeit sind sich die beiden Bayern-Legenden laut Kahn einig: "Ja, natürlich hatten wir unterschiedliche Auffassungen – unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man einen Fußballverein führt. Und ich war vollkommen überzeugt davon, dass dieser Verein hin und wieder eine externe Sicht braucht und nicht ständig in seiner eigenen Suppe rumschwimmen sollte. Das war wie bei jedem anderen Club, wie bei jedem anderen Unternehmen – alles im normalen Rahmen."
- Getty
Kahn schließt FCB-Rückkehr aus und tritt als Experte auf
Für den langjährigen Nationalkeeper ist jedoch nicht nur aufgrund der Streitereien mit Hoeneß klar: "Dieses Thema ist für mich – das habe ich schon am Anfang gesagt – ad acta gelegt. Das Thema Bayern München ist für mich abgeschlossen, dieses Buch habe ich für mich zugemacht."
Der dreifache Welttorhüter hatte nach dem Aus bei seinem ehemaligen Arbeitgeber eine erneute Zusammenarbeit zunächst ausgeschlossen. Im Sommer kochten Spekulationen hoch, dass sich Kahn als Investor beim französischen Klub Girondins de Bordeaux versuchen könnte. Der Ex-Keeper erteilte den Gerüchten jedoch eine Absage und Unterschrieb bei Sky einen Vertrag als TV-Experte. "Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Emotion, aber auch ein milliardenschweres Business. Mir ist es wichtig, die zentralen Themen und aktuellen Entwicklungen des nationalen und internationalen Fußballs zu analysieren und einzuordnen", erklärte er im Rahmen des Deals.
Oliver Kahns Leistungsdaten als FCB-Spieler
- Einsätze: 632
- Gegentore: 592
- Zu-Null-Spiele: 247
- Platzverweise: 3
- Titelgewinne: 23