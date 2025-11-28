Wojciech Szczesny, Keeper des FC Barcelona, hat enthüllt, dass er nach einer schlimmen Verletzung als Jungprofi noch immer unter krassen Spätfolgen leidet. Zudem verriet der Barca-Schlussmann, dass er seine erste Saison beim Team von Hansi Flick "quasi umsonst" gespielt hat.
"Manchmal kann ich nicht mal eine Flasche Wasser halten": Barcelona-Keeper Wojciech Szczesny enthüllt schlimme Auswirkungen einer Horrorverletzung
Im Gespräch mit dem GQ Magazine erklärte der Keeper: "Es gibt Momente während des Trainings, in denen ich jegliches Gefühl in meinen Händen verliere. Manchmal kann ich nicht einmal eine Wasserflasche halten aufgrund der Schmerzen. Die Trainer und ich scherzen dann, dass das Training vorbei ist, weil ich wieder gelähmt bin, aber in Wirklichkeit habe ich dieses Leiden satt."
Szczesny hatte sich als 17-Jähriger 2008 beim FC Arsenal beide Arme gebrochen. Im Fitnessstudio der "Gunners" kam es damals zu einem unglücklichen Unfall, der den jungen Torwart für mehrere Monate außer Gefecht setzte.
Wie Szczesny weiter erläuterte, schränkt ihn die damalige Verletzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich stark ein: "In der Saisonvorbereitung ist es immer schlimmer, da das Training sehr belastend ist. Während der Saison ist es dann einfacher, da man meist nur zwei Trainingseinheiten und dann ein Spiel hat." In den Moment des Schmerzes sind jedoch stets beide Arme umfangreich betroffen: "Es erstreckt sich vom Handgelenk bis zum Ellenbogen."
- (C)Getty Images
Szczesny enthüllt: "Ich habe meine erste Saison ganz umsonst gespielt"
In dem Interview enthüllte Szczesny zudem, dass er nach seinem Karriereende im Sommer 2024 nicht mehr davon ausging, noch einmal auf die große Fußballbühne zurückzukehren: "Es war nicht so, dass ich mich nicht für Fußball begeisterte. Ich war nur nicht begeistert von den Optionen, die mir angeboten wurden, obwohl auch etliche Top-Teams um mich buhlten." Vorwürfe, dabei nur taktisch verhandeln zu wollen, wies er eindeutig zurück: "Es ging mir nicht darum, meinen Preis zu erhöhen. Ich wollte einfach nicht mehr wegen des Geldes spielen. Meine Intuition sagte mir, dass ich es lassen soll."
Lange sollte sein Ruhestand jedoch nicht andauern. Hatte er Ende August 2024 sein Karriereende verkündet, schloss er sich schon Anfang Oktober selben Jahres dem FC Barcelona an. "Als Barca mich anrief, wussten sie wahrscheinlich schon, dass sie mich überzeugen konnten", erklärte er. Bei den Katalanen hatte sich Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen kurz zuvor schwer verletzt und Ersatz war dringend notwendig.
Ein großes monetäres Interesse könne man Szczesny dabei jedoch nicht unterstellen: "Ich habe meine erste Saison ganz umsonst gespielt. Das Geld, das ich von Barca bekommen habe, war genau der Betrag, den ich Juventus Turin für meine vorzeitige Vertragsauflösung zurückzahlen musste."
Im Sommer 2025 unterschrieb er ein neues Arbeitspapier beim Team von Hansi Flick und steht noch bis 2027 bei Barcelona unter Vertrag. Der Verein verkündete, dass die Verlängerung als "Anerkennung und Preis für seine großartige Saison" zu verstehen sei. In der laufenden Spielzeit stand Szczesny in neun Partien zwischen den Pfosten, als er Neuzugang Joan Garcia vertrat.
Wojciech Szczesny: Leistungsdaten in der Saison 2025/2026
- LaLiga: 6 Einsätze (11 Gegentore)
- Champions League: 3 Einsätze (6 Gegentore)