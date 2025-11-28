"Manchmal kann ich nicht mal eine Flasche Wasser halten": Barcelona-Keeper Wojciech Szczesny enthüllt schlimme Auswirkungen einer Horrorverletzung

In dem Interview enthüllte Szczesny zudem, dass er nach seinem Karriereende im Sommer 2024 nicht mehr davon ausging, noch einmal auf die große Fußballbühne zurückzukehren: "Es war nicht so, dass ich mich nicht für Fußball begeisterte. Ich war nur nicht begeistert von den Optionen, die mir angeboten wurden, obwohl auch etliche Top-Teams um mich buhlten." Vorwürfe, dabei nur taktisch verhandeln zu wollen, wies er eindeutig zurück: "Es ging mir nicht darum, meinen Preis zu erhöhen. Ich wollte einfach nicht mehr wegen des Geldes spielen. Meine Intuition sagte mir, dass ich es lassen soll."

Lange sollte sein Ruhestand jedoch nicht andauern. Hatte er Ende August 2024 sein Karriereende verkündet, schloss er sich schon Anfang Oktober selben Jahres dem FC Barcelona an. "Als Barca mich anrief, wussten sie wahrscheinlich schon, dass sie mich überzeugen konnten", erklärte er. Bei den Katalanen hatte sich Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen kurz zuvor schwer verletzt und Ersatz war dringend notwendig.

Ein großes monetäres Interesse könne man Szczesny dabei jedoch nicht unterstellen: "Ich habe meine erste Saison ganz umsonst gespielt. Das Geld, das ich von Barca bekommen habe, war genau der Betrag, den ich Juventus Turin für meine vorzeitige Vertragsauflösung zurückzahlen musste."

Im Sommer 2025 unterschrieb er ein neues Arbeitspapier beim Team von Hansi Flick und steht noch bis 2027 bei Barcelona unter Vertrag. Der Verein verkündete, dass die Verlängerung als "Anerkennung und Preis für seine großartige Saison" zu verstehen sei. In der laufenden Spielzeit stand Szczesny in neun Partien zwischen den Pfosten, als er Neuzugang Joan Garcia vertrat.