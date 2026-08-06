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Champions League, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 29. Mai
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|FC Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern München
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|FC Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16