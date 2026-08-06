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Champions League

Champions League Übersicht

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Champions League, Spielplan und Ergebnisse

Dienstag, 14. April
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
ges 6 - 4
Montag, 27. April
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
Dienstag, 28. April
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Montag, 4. Mai
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
ges 2 - 1
Dienstag, 5. Mai
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
ges 5 - 6
Freitag, 29. Mai
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
elf 4 - 3
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1FC Arsenal crestFC Arsenal88002341924
S
S
S
S
S
2Bayern München crestBayern München87012281421
S
S
S
N
S
3Liverpool crestLiverpool86022081218
S
S
S
N
S
4Tottenham crestTottenham85211771017
S
S
S
N
S
5FC Barcelona crestFC Barcelona85122214816
S
S
S
N
U
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