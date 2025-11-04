"Haben damals ein bisschen was unternommen": Deutscher Trainer buhlte frühzeitig um Michael Olise vom FC Bayern

Bereits im Zeitraum zwischen 2019 und 2020 sollen Rohr und sein Team auf Olise, dessen Vater aus Nigeria stammt, aufmerksam geworden sein und mit dem Werben begonnen haben. "Schon damals war das große Potenzial, das in ihm steckt, nicht zu übersehen", schwärmte Rohr über den Außenstürmer, der damals beim FC Reading gerade zum Profi wurde.

Schnell wurde Rohr, der aktuell die Nationalmannschaft von Benin trainiert, klar, dass er bei Olise den Kürzeren ziehen würde: "Er wusste, dass er es auch bei noch größeren Fußballnationen schaffen kann und hat sich letztendlich dafür entschieden, für Frankreich zu spielen."