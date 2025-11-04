Michael Olise hat sich seit seinem Wechsel im Sommer 2024 beim FC Bayern München zu einem absoluten Superstar entwickelt. Auch in der französischen Nationalmannschaft kommt der Flügelspieler regelmäßig zum Einsatz und lief schon in zwölf Partien für "Les Bleus" auf. Gernot Rohr hat in einem Interview mit t-onlineverraten, dass er als Nationaltrainer Nigerias bereits frühzeitig um Olise gebuhlt hatte.
"Haben damals ein bisschen was unternommen": Deutscher Trainer buhlte frühzeitig um Michael Olise vom FC Bayern
- AFP
WAS IST DER HINTERGRUND?
"Er hat nigerianische Wurzeln und hätte theoretisch auch für Nigeria spielen können. Wir haben damals ein bisschen was unternommen, um ihn davon zu überzeugen. Ich wollte ihn für Nigeria und meine Mannschaft gewinnen", führte Rohr, der Nigeria von 2016 bis 2021 trainierte, aus.
WAS WURDE GESAGT?
Bereits im Zeitraum zwischen 2019 und 2020 sollen Rohr und sein Team auf Olise, dessen Vater aus Nigeria stammt, aufmerksam geworden sein und mit dem Werben begonnen haben. "Schon damals war das große Potenzial, das in ihm steckt, nicht zu übersehen", schwärmte Rohr über den Außenstürmer, der damals beim FC Reading gerade zum Profi wurde.
Schnell wurde Rohr, der aktuell die Nationalmannschaft von Benin trainiert, klar, dass er bei Olise den Kürzeren ziehen würde: "Er wusste, dass er es auch bei noch größeren Fußballnationen schaffen kann und hat sich letztendlich dafür entschieden, für Frankreich zu spielen."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Olise lief für Frankreich in der U18, U21 und U23 auf. In 12 Partien spielte er für die A-Nationalmannschaft unter Trainer Didier Deschamps. Ihm gelangen bisher drei Treffer sowie eine Vorlage.