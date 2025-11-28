Trainer-Beben beim FC Liverpool steht angeblich bevor: Hamann wünscht sich Jürgen Klopp als Nachfolger von Arne Slot

Bei Sky schrieb Hamann nach der jüngsten 4:1-Pleite in der Champions League gegen die PSV Eindhoven: "Slots Ende ist nah. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt nach der brillanten vergangenen Saison, aber ich glaube, sein Kredit ist jetzt aufgebraucht." In der Vorsaison hatte der Coach in seinem ersten Debüt-Jahr an der Seitenlinie der Reds die Meisterschaft in der Premier League gefeiert. Aktuell beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal in der heimischen Liga jedoch schon elf Zähler. Auch in der Königsklasse ist das Weiterkommen mit Tabellenplatz 13 alles andere als sicher. Zuletzt kassierte Liverpool eine blamable 1:4-Klatsche gegen die PSV Eindhoven.

"Ich glaube, dass Arne Slot die Kontrolle über die Mannschaft verloren hat. Sie zerfällt in ihre Einzelteile, jeder macht, was er will", erklärte er die aktuelle Krise, in der Liverpool neun der letzten zwölf Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend verloren hat. Eine exemplarische Personalie ist für Hamann dabei Mohammed Salah. Den Angreifer hatte er bei RTE Sport schon direkt nach Abpfiff für den zweiten Gegentreffer in der Königsklasse verantwortlich gemacht: "Was Salah beim zweiten Treffer von PSV macht - da hat Slot direkt die Gelegenheit, ihn sofort auszuwechseln. Was er da gemacht hat, war eine Schande für einen Spieler auf diesem Level."

Für den Experten ist deswegen klar: "Slot muss jetzt eine Entscheidung treffen: Hält er zu Salah und wird entlassen, oder verzichtet er auf ihn und kann seinen Job behalten?"