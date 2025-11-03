Transferhammer in der Bundesliga? VfB Stuttgart könnte beim FC Barcelona zuschlagen

Ob der zweifache schwedische Nationalspieler jedoch überhaupt auf den Markt kommt, ist offen. Als gesichert gilt, dass Barca langfristig mit dem Flügelstürmer plant. Ein Treffen zwischen dem Umfeld des Spielers und Sportdirektor Deco verlief vor wenigen Wochen positiv. Zudem soll Trainer Hansi Flick klar gemacht haben, dass er sich im Winter keine Abgänge wünscht und den aktuellen Kader beisammenhalten möchte.

Dennoch dürfte sich die Lage für Bardghji in den kommenden Wochen und Monaten immer weiter zuspitzen. In der spanischen LaLiga schenkte ihm Flick zwar bereits in zwei Partien das Vertrauen für einen Einsatz in der Startaufstellung des amtierenden Meisters, doch zuletzt fand sich der Rechtsaußen immer häufiger auf der Bank wieder. Im Clasico gegen Real Madrid (1:2) wurde er nur für sieben Minuten eingewechselt und auch beim 3:1-Sieg gegen den FC Elche durfte er erst zwei Minuten vor Ende auf den Platz.