Roony Bardghji könnte den FC Barcelona im Winter leihweise verlassen. Als potenzieller Abnehmer kommt der VfB Stuttgart in Frage. Die Schwaben hatten schon in der letzten Transferperiode um den Schweden gebuhlt.
Transferhammer in der Bundesliga? VfB Stuttgart könnte beim FC Barcelona zuschlagen
WAS IST PASSIERT?
Wie die spanische Sport berichtet, ist Bardghji, der im Sommer für rund 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Barca wechselte, mit seiner aktuellen Situation bei den Katalanen unzufrieden. Dem Bericht zufolge herrsche intern beim Team von Trainer Hans Flick eine "Debatte", ob der Youngster die Blaugrana im Winter leihweise verlassen könnte, um mehr Spielpraxis zu erhalten.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Es heißt, dass der VfB Stuttgart die Situation des 19-Jährigen bereits "sehr genau" beobachtet. Angeblich hatte der amtierende Pokalsieger den Offensivspieler bereits im Sommer auf dem Zettel. Neben den Schwaben sollen auch der FC Porto und etliche weitere europäische Top-Teams bereitstehen, um Bardghji für die Rückrunde auszuleihen.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Ob der zweifache schwedische Nationalspieler jedoch überhaupt auf den Markt kommt, ist offen. Als gesichert gilt, dass Barca langfristig mit dem Flügelstürmer plant. Ein Treffen zwischen dem Umfeld des Spielers und Sportdirektor Deco verlief vor wenigen Wochen positiv. Zudem soll Trainer Hansi Flick klar gemacht haben, dass er sich im Winter keine Abgänge wünscht und den aktuellen Kader beisammenhalten möchte.
Dennoch dürfte sich die Lage für Bardghji in den kommenden Wochen und Monaten immer weiter zuspitzen. In der spanischen LaLiga schenkte ihm Flick zwar bereits in zwei Partien das Vertrauen für einen Einsatz in der Startaufstellung des amtierenden Meisters, doch zuletzt fand sich der Rechtsaußen immer häufiger auf der Bank wieder. Im Clasico gegen Real Madrid (1:2) wurde er nur für sieben Minuten eingewechselt und auch beim 3:1-Sieg gegen den FC Elche durfte er erst zwei Minuten vor Ende auf den Platz.
WIE GEHT ES WEITER?
Hinzu kommt, dass die Konkurrenz im Angriff immer größer werden wird. Zwar ist Bardghji vor allem als Ersatz von Superstar Lamine Yamal vorgesehen, doch auch ein Ausweichen auf andere Angriffspositionen scheint in naher Zukunft kaum möglich. Dani Olmo, Robert Lewandowski und Raphinha werden voraussichtlich zeitnah von ihren Verletzungen zurückkehren.
Vor der Länderspielpause stehen für den FC Barcelona noch zwei Duelle an: Am Mittwoch ist Barca beim FC Brügge in der Champions League zu Gast, am Sonntag reisen die Katalanen zu Celta Vigo.