"Das darf man nicht vergessen" Trainer Vincent Kompany erklärt riesige Rotation beim FC Bayern München

Im Vergleich zum Pokal-Erfolg in Köln unter der Woche (4:1) veränderte der Belgier seine Startformation auf sieben Positionen. Gefragt, ob das nicht etwas viele Veränderungen wären, verteidigte sich Kompany: "Was man bei den Wechseln nicht vergessen darf: Die Spieler haben alle gespielt. In der Mannschaft ist nicht ein Spieler, der in den letzten sieben Tagen nicht in der Startelf stand. Außer Lennart Karl - aber der hat zweimal getroffen. Das darf man nicht vergessen."

Neben Youngster Karl rutschten auch Min-Jae Kim, Raphael Guerreiro, Tom Bischof, Leon Goretzka und Nicolas Jackson neu in die Mannschaft. Zudem kehrte Stammtorwart Manuel Neuer, der im DFB-Pokal gesperrt fehlte, anstelle von Jonas Urbig zurück in den Kasten.

Neben dem Torhüter mussten auch Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic sowie die offensiven Superstars Luis Diaz, Michael Olise und Harry Kane zunächst auf die Auswechselbank. Der Marktwert der Einwechselspieler bei Spielbeginn lag bei 455 Millionen Euro.