Reforços da Juventus: Rabiot, Sarri, Higuain e mais novidades sobre a janela europeia

Após a contratação do técnico Sarri, a Juve busca investir em grandes transferências para o elenco; Rabiot foi anunciado nesta segunda-feira (01)

A começou a temporada 2018-19 sendo protagonista da principal contratação do futebol, a de Cristiano Ronaldo. Agora, após um ano da chegada do português, o time italiano inicia de forma “tímida”, a movimentação no mercado de transferência para 2019-20.

Confira aqui as notícias mais recentes envolvendo a chegada e a saída de jogadores que têm agitado o mercado europeu de contratações.

Juve acerta com Rabiot

A Juventus anunciou oficialmente a contratação do meia Adrien Rabiot, do . O jogador assinou contrato por quatro temporadas. Rabiot vinha sendo especulado em outros gigantes europeus como o e o , mas se tornou o novo reforço da Juventus, que já contratou o meia Ramsey, além do técnico Maurizio Sarri.

De acordo com a imprensa italiana, Rabiot deverá receber um salário de aproximadamente 7 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 30 milhões).

Higuaín vira "problema" na Juventus

Gonzalo Higuaín pouco fez para convencer a diretoria da Juve de que merece ficar no elenco, após o empréstimo para o . Cogitado no Atlético de Madrid e Chelsea, Higuaín é visto como um dos favoritos de Maurizio Sarri, mas não tem a permanência na Juve confirmada para o futuro.



(Foto: Getty Images)

A hipótese é de trazer outro jogador para ocupar a vaga de Gonzalo, com Mauro Icardi sendo o preferido do momento.

O retorno de Buffon para a Juventus

Depois de anunciar sua saída do PSG, Gianluigi Buffon retornou a Juventus. O goleiro de 41 anos que chegou a ser cogitado no Fluminense, assinou contrato por uma temporada com o time italiano com salário anual de 1,5 milhão de euros (R$ 6,2 milhões).



(Foto: Getty Images)

De Ligt perto de assinar com a Juve

De Ligt está cada vez mais perto de assinar contrato com a Juventus. Fontes disseram à Goal que os campeões da Série A receberam sinais extremamente positivos do e do agente do jogador, Mino Raiola.

O valor previsto até o momento para a transferência é de 70 milhões de euros. De Ligt deve assinar um contrato de cinco anos com a Juventus, que lhe renderá um salário total de 12 milhões de euros por temporada em Turim, composto de seus salários e bônus base.



(Foto: Getty Images)

O jogador que já deixou claro a admiração por Cristiano Ronaldo, despertou interesse do Barcelona e para a próxima temporada.

Pogba tenta se aproximar da Juventus

Após revelar a amigos da Itália que gostaria de voltar para a Juventus, Paul Pogba agitou os bastidores do clube, de acordo com publicação do Tuttosport.



(Foto: Getty Images/Goal)

O francês que já deixou claro a intenção de sair do Manchester United e é cogitado no , deixou aberta uma porta em Turim. O atleta ainda teria falado com Maurizio Sarri sobre o desejo de retornar ao time.