Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Campeonato Italiano

Campeonato Italiano Visão geral

Mais

Assistir Ao Vivo

Programação da TV
Tudo sobre apostas na GOAL
Tudo sobre apostas na GOAL
Publicidade

Campeonato Italiano, jogos & resultados

sexta-feira, 21 de agosto
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
Disney+
Udinese badge
Udinese
UDI
Como badge
Como
COM
Disney+
Parma badge
Parma
PAR
Cagliari badge
Cagliari
CGL
Disney+
Genoa badge
Genoa
GEN
Napoli badge
Napoli
NAP
Disney+
sábado, 22 de agosto
Venezia badge
Venezia
VEN
Lecce badge
Lecce
LEC
Disney+
Frosinone badge
Frosinone
FRC
Juventus badge
Juventus
JUV
Disney+
Mais

Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Milan crestMilan00000000
2Atalanta crestAtalanta00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
Mais

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Veja mais artigos sobre apostas