Ninguém quer Higuaín: aos 31 anos e com salário alto, argentino vira problema na Juventus

Atacante vem de temporada ruim em duas equipes diferentes e permanência na Velha Senhora é considerada como última hipótese

Gonzalo Higuaín é visto como um dos favoritos de Maurizio Sarri, mas não tem a permanência na cogitada para o futuro. O atacante, que já viveu seu auge na quando atuou no e na própria Velha Senhora, não atraiu interesse de equipes após um ano para esquecer.

O empréstimo ao no início da campanha 2018/19 foi lastimável. Ao todo, foram oito gols em 22 jogos. No , sob o comando de Sarri desde janeiro, Higuaín somou outros cinco tentos em 18 partidas.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Com 31 anos e contrato até 2021, o argentino descarta a ida para o futebol chinês, que é considerada como a alternativa mais viável no momento. Seu rendimento recente, no entanto, não favorece a escolha em ficar no Velho Continente.



Higuaín não convenceu nem na , muito menos na (Foto: Getty Images)

O atacante pouco fez para convencer a diretoria da Juve de que merece ficar. A preferência é de trazer outro jogador para ocupar a vaga de Gonzalo, com Mauro Icardi sendo o preferido do momento.

O salário de 7.5 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 32 milhões) assusta os possíveis interessados. Apesar disso, há uma esperança na permanência dele justamente pela chegada de Sarri. Os dois viveram boa fase quando o italiano era treinador do Napoli

Num mundo ideal, jogador e atacante dariam nova chance um para o outro, mas ainda há muito a ser feito para que a situação chegue a um desfecho.