Juventus acerta com Rabiot e fica próxima de anúncio oficial

Clube deve confirmar a contratação nas próximas horas

A chegou a um acordo com o meia francês Adrien Rabiot, que deve assinar um contrato de cinco anos com o clube, conforme a Goal pode apurar.

O jogador deve receber 7 milhões de euros por temporada e sua mãe, Veronique, que é sua representante, deve receber uma comissão de 10 milhões de euros.

A Goal confirmou ainda que o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, viajou a Paris nesta sexta-feira (28) para concluir as negociações com o jogador e um anúncio oficial do acordo pode ser feito nas próximas horas.

Rabiot vinha sendo especulado em outros gigantes europeus como o e o , mas deve mesmo se tornar o novo reforço da Juventus, que já anunciou a chegada do meia Ramsey, além do técnico Maurizio Sarri.